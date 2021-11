No jogo da taça, Botafogo empata e Guarani fica sem vaga na Série A

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Botafogo se despediu da Série B do Campeonato Brasileiro com empate, por 2 a 2, com o Guarani, na tarde deste domingo, diante da torcida que encheu o Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 38ª e última rodada. Marco Antônio e Rafael Navarro anotaram para os cariocas, enquanto Ronaldo Alves e Lucão do Break fizeram para os paulistas.

Continua depois da publicidade

O Botafogo, que já havia conquistado o acesso e o título, terminou a edição 2021 da segunda divisão com 70 pontos. O Guarani, que ainda sonhava com o acesso, acabou em sexto lugar, com 60 pontos, a quatro do G-4, a zona de classificação para a primeira divisão.

O primeiro tempo de Botafogo e Guarani pecou em emoção. Os clubes não criaram e nem mesmo jogaram. Destaque negativo para o volante Índio que conseguiu ser expulso em seis minutos entre um cartão e outro. O jogador do Guarani foi amarelado aos 30 minutos por segurar Marco Antônio. Aos 36, ele recebeu mais um amarelo e o vermelho do árbitro paranaense Rodolpho Toski Marques por falta dura em Warley.

Advertisement

No segundo tempo, o Guarani abriu o marcador logo no primeiro minuto. Andrigo bateu falta na segunda trave e Ronaldo Alves cabeceou no contrapé de Diego Loureiro para estufar o barbante botafoguense.

Continua depois da publicidade

O Botafogo não desistiu e foi em busca do empate. Aos 24 minutos, Ronald achou Marco Antônio na grande área. O atacante bateu de perna esquerda, a bola desviou e enganou Gabriel Mesquita.

Aos 34 minutos veio a virada. Carlinhos foi até a linha de fundo e cruzou para Rafael Navarro testar firme e fazer o segundo gol do Botafogo. Cinco minutos depois, porém, o Guarani deixou tudo igual em cabeçada forte de Lucão do Break na marca da cal.

FICHA TÉCNICA:

Continua depois da publicidade

BOTAFOGO 2 x 2 GUARANI

BOTAFOGO – Diego Loureiro; Daniel Borges (Rafael), Joel Carli, Kanu e Carlinhos; Luís Oyama, Romildo (Matheus Frizzo) e Chay (Ricardinho); Marco Antônio (Rafael Moura), Warley (Ronald) e Rafael Navarro. Técnico: Enderson Moreira.

GUARANI – Gabriel Mesquita; Samuel Santos, Ronaldo Alves, Thales (Carlão) e Bidu; Bruno Silva, Índio e Andrigo; Pablo (Eduardo Person), Lucão do Break e Júlio César (Renanzinho). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Ronaldo Alves, ao 1 minuto, Marco Antônio, aos 24 minutos, Rafael Navarro, aos 34 minutos, Lucão do Break, aos 39 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rafael Navarro (Botafogo); Gabriel Mesquita, Samuel Santos (Guarani).

CARTÃO VERMELHO – Índio (Guarani).

ÁRBITRO – Rodolpho Toski Marques (PR).

RENDA – R$ 1.232.165,00.

PÚBLICO – 33.853 pagantes.

LOCAL – Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].