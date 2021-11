Cerimônia do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2021 será online

Por Estadão - Estadão 13

A cerimônia de entrega das estatuetas aos vencedores do 20º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro será realizada neste domingo, 28, novamente em formato digital. Com transmissão ao vivo, a partir das 20h, pela TV Cultura, a edição 2021 tem como tema a preservação e a memória do audiovisual, com destaque para a Cinemateca Brasileira e ao que se produziu nos últimos 20 anos.

Em noite de festa, o Grande Prêmio vai homenagear cineasta moçambicano radicado no Brasil Ruy Guerra, que é também poeta e compositor, que completou 90 anos em 2021. A apresentação estará por conta das jornalistas Adriana Couto e Renata Boldrini e a abertura dos envelopes será ao vivo, auditada pela PwC (a mesma empresa que faz a apuração do Oscar), e os vencedores receberão o Troféu Grande Otelo em duas casas, depois da premiação.

Nesta edição, serão entregues 32 prêmios para os profissionais de quatro categorias: longa-metragem, curta-metragem e séries brasileiras, escolhidos pelo amplo júri formado por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema. Todos os 15 longas indicados nas categorias drama, comédia ou documentário também disputam como Melhor Filme pelo Júri Popular.

O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro é votado por profissionais das mais diversas áreas do setor que são associados à Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, entidade aberta a toda a classe.

Cerimônia online

A transmissão online da 20ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro conta com roteiro do jornalista Hugo Sukman e direção de Lucas Rochetti, e terá ainda imagens de produções que marcaram a história do audiovisual e por apresentações musicais do pianista André Mehmari e da cantora Monica Salmaso. Além disso, a festa contará com a participação de nomes como Viviane Ferreira, diretora presidente da SP Cine, diretora, roteirista, produtora, Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, entre outros.

Confira a lista dos finalistas:

Longa-metragem

A Divisão – O Filme, de Vincente Amorim

A Febre, de Maya Da-Rin

Boca de Ouro, de Daniel Filho

Cidade Pássaro, de Matias Mariani

Documentário

Babenco: Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer: Parou, de Bárbara Paz

Dentro da Minha Pele, de Toni Venturi e Val Gomes

Fico te Devendo uma Carta Sobre o Brasil, de Carol Benjamin

Fotografação, de Lauro Escorel

Partida, de Caco Ciocler

Comédia

Carlinhos e Carlão, de Pedro Amorim

De Perto Ela Não É Normal, de Cininha de Paula

Não Vamos Pagar Nada, de João Fonseca

No Gogó do Paulinho, de Roberto Santucci

Os Espetaculares, de André Pellenz

Pacarrete, de Allan Deberton

Longa de Animação

Os Under-Undergrounds, o Começo, de Nelson Botter Jr

Osmar, a 1ª Fatia do Pao de Forma, de Ale McHaddo

Longa Infantil

10 Horas para o Natal, de Cris DAmato

O Melhor Verão das Nossas Vidas, de Adolpho Knauth

Direção

Ana Luiza Azevedo por Aos Olhos de Ernesto

Daniel Filho por Boca de Ouro

Geraldo Sarno por Sertânia

Jefferson De por M8 – Quando a Morte Socorre a Vida

Sandra Kogut por Três Verões

Vicente Amorim por A Divisão – O Filme

Primeira direção de longa

Allan Deberton por Pacarrete

Bárbara Paz por Babenco: Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou

Djin Sganzerla por Mulher Oceano

Matias Mariani por Cidade Pássaro

Maya Da-Rin por A Febre

Ator

Flávio Bauraqui (Jorge) por Abraço

Irandhir Santos (Breno) por Fim de Festa

Marcos Palmeira (Boca de Ouro) por Boca de Ouro

Rogério Fróes (Lita) por Três Verões

Silvio Guindane (Caveirinha) por Boca de Ouro

Silvio Guindane (Mendonça) por A Divisão – O Filme

Atriz

Andrea Beltrão (Frederica) por Verlust

Lorena Comparato (Celeste) por Boca de Ouro

Malu Mader (Guigui) por Boca de Ouro

Marcélia Cartaxo (Pacarrete) por Pacarrete

Regina Casé (Madá) por Três Verões

Ator coadjuvante

Flavio Bauraqui (Sargento da PM) por Não Vamos Pagar Nada

Flavio Bauraqui (Tião) por Macabro

Flavio Migliaccio (Sr. Abrão) por Jovens Polacas

Guilherme Fontes (Agenor) por Boca de Ouro

João Miguel (Miguel) por Pacarrete

Otávio Muller (Edgar) por Três Verões

Atriz coadjuvante

Berta Loran (Sarita) por Jovens Polacas

Denise Fraga (Berenice) por Música para Morrer de Amor

Gisele Fróes (Marta) por Três Verões

Hermila Guedes (Cosma e Damiana) por Fim de Festa

Soia Lira (Maria) por Pacarrete

Zezé Motta (Ilza) por M8 – Quando a Morte Socorre a Vida

Zezita Matos (Chiquinha) por Pacarrete

Roteiro original

Allan Deberton, André Araújo, Natália Maia e Samuel Brasileiro, por Pacarrete

Jorge Furtado e Ana Luiza Azevedo por Aos Olhos de Ernesto

Maria Camargo e Bárbara Paz por Babenco: Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou

Matias Mariani, Chika Anadu, Francine Barbosa, Julia Murat, Maíra Bühler e Roberto Winter por Cidade Pássaro

Sandra Kogut e Iana Cossoy Paro por Três Verões

Roteiro adaptado

Ale Machado, por Osmar, a 1ª Fatia do Pão de Forma

Alex Levy-Heller, por Jovens Polacas

Esmir Filho e Ismael Caneppele, por Verlust

Euclydes Marinho, por Boca de Ouro

Jefferson De e Felipe Sholl, por M8 – Quando a Morte Socorre a Vida

Direção de fotografia

Azul Serra, por Macabro

Barbara Alvarez, por A Febre

Beto Martins, por Pacarrete

Felipe Reinheimer, por Boca de Ouro

Gustavo Hadba, por A Divisão – O Filme

Direção de Arte

Ana Dominoni, por Sertânia

Ana Paula Cardoso, por A Febre

Daniel Flaksman, por A Divisão – O Filme

Mario Monteiro, por Boca de Ouro

Rodrigo Frota, por Pacarrete

Figurino

Ana Avelar, por Macabro

Ana Dominoni, por Sertânia

Chris Garrido, por Pacarrete

Kika Lopes, por Boca de Ouro

Sol Azulay, por Jovens Polacas

Maquiagem

Adriano Manques, por Boca de Ouro

Britney Federline, por Aos Olhos de Ernesto

Sid Andrade, por Jovens Polacas

Sonia Penna, por M8 – Quando a Morte Socorre a Vida

Tayce Vale, por Pacarrete

Efeito visual

Bernardo Neder, por Jovens Polacas

Bernardo Neder, por M8 – Quando a Morte Socorre a Vida

Fabio Souza, por Cidade Pássaro

Hoël Sainleger, por A Febre

Marcelo Siqueira, ABC, por A Divisão – O Filme

Marcelo Siqueira, ABC, por Boca de Ouro.

Montagem – Ficção

Danilo Lemos, por A Divisão – O Filme

Diana Vasconcellos, ABC, por Boca de Ouro

Giba Assis Brasil, por Aos Olhos de Ernesto

Joana Collier, por Pacarrete

Karen Akerman, por A Febre

Sérgio Mekler, EDT e Luisa Marques, por Três Verões

Montagem – Documentário

Cao Guimarães e Bárbara Paz, por Babenco: Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou

Domingos Oliveira e Victor Magrath, por Os 8 Magníficos

Fabio Santos, por Aquecimento Global

Idê Lacreta, por Fotografação

Jordana Berg, por Soldado Estrangeiro

Marcola Marinho e Paulo Alberto, por Dentro da Minha Pele

Marília Moraes, EDT e Isabel Castro, EDT, por Fico te Devendo uma Carta Sobre o Brasil

Som

Gabriela Cunha, Xavier Thibault e Gilles Bernadeau, por Cidade Pássaro

José Moreau Louzeiro, Lucar Marcier, Fabiano Krieger e Paulo Gama, por A Divisão – O Filme

José Moreau Louzeiro, Tomás Alem, Bernardo Uzeda, Rodrigo Noronha e Gustavo Loureiro, por Macabro

Márcio Câmara, Cauê Custódio e Rodrigo Ferrante, por Pacarrete

Rodrigo Ferrante, Miriam Biderman, ABC e Ricardo Reis, ABC por Babenco: Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou

Trilha Sonora

André Abujamra e Eron Guarnieri, por Abraço

Bárbara Paz e O Grivo, por Babenco: Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou

Berna Ceppas, por Boca de Ouro

DJ Dolores, por Fim de Festa

Fred Silveira, por Pacarrete

Série de Animação TV Paga/ OTT

Rocky & Hudson: Os Caubóis Gays – 1ª Temporada – Canal Brasil

Senninha na Pista Maluca – 2ª Temporada – Gloob

Zuzubalândia – 2ª Temporada – Cartoon Network, Boomerang e Tooncast

Série de Documentário TV Paga/ OTT

Amarelo Prisma – 1ª Temporada – GNT

Anitta: Made in Honório – 1ª Temporada – Netflix

Cientistas Brasileiros Entre os Melhores – 1ª Temporada – Looke

Favela Gay – Periferia LGBTQI+ – 1ª Temporada – Canal Brasil

Milton e o Clube da Esquina – 1ª Temporada – Canal Brasil

Série de Ficção TV Paga/ OTT

Bom Dia, Verônica – 1ª Temporada – Netflix

Detetives do Prédio Azul – 14ª Temporada – Gloob

Hard – 1ª Temporada – HBO

Os Últimos Dias de Gilda – 1ª Temporada – Canal Brasil

Um Contra Todos – 4ª Temporada – Fox

Série de Ficção TV Aberta

Gilda, Lucia e o Bode – 1ª Temporada – TV Globo

Sob Pressão – Plantão Covid – Temporada Especial – TV Globo

Tá Puxado – 1ª Temporada – TV Jornal/SBT

Curta-metragem – Animação

Mãtãnãg, A Encantada, de Shawara Maxakali e Charles Bicalho

O Homem das Gavetas, de Duda Rodrigues

Subsolo, de Erica Maradona e Otto Guerra

Tandem, de Vivian Altman

Um Peixe para Dois, de Chia Beloto

Curta-metragem – Documentário

À Beira do Planeta Mainha Soprou a Gente, de Bruna Barros e Bruna Castro

Cinema Contemporâneo, de Felipe André Silva

Filhas de Lavadeiras, de Edileuza Penha de Souza

In Memorian – O Roteiro do Gravador, de Sylvio Lanna

Minha História é Outra, de Mariana Campos

O Que Pode um Corpo?, de Victor Di Marco e Márcio Picoli

Rua Augusta, 1029, de Mirrah da Silva.

Curta-metragem – Ficção

5 Estrelas, de Fernando Sanches

A Barca, de Nilton Resende

Egum, de Yuri Costa

Perifericu, de Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira

Receita de Caranguejo, de Issis Valenzuela

República, de Grace Passo

Longa-metragem Ibero-americano

Monos, Entre o Céu e o Inferno (Colômbia), de Alejandro Landes

O Filme de Bruno Aleixo (Portugal), de João Moreira e Pedro Santo

O Roubo do Século (Argentina), de Ariel Winograd

Pornô para Principiantes (Uruguai, Argentina e Brasil), de Carlos Ameglio

Tarde para Morrer Jovem (Chile, Brasil, Holanda e Catar), de Dominga Sotomayor

Longa-metragem Internacional

Apocalypse Now: Final Cut (EUA), de Francis Ford Coppola

Jojo Rabbit (EUA), de Taika Waititi

O Farol (EUA), de Robert Egges

O Pai (Bulgária e Grécia), de Kristina Grozeva e Petar Valchanov

Você Não Estava Aqui (Reino Unido), de Ken Loach

Pacarrete, de Allan Deberton

