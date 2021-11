De volta ao Brasil, Palmeiras festeja título com torcida na Academia de Futebol

Por Estadão - Estadão 2

Após deixar Montevidéu, no Uruguai, com o tricampeonato da Copa Libertadores, a delegação do Palmeiras desembarcou no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, pouco antes das 2h da manhã deste domingo. Às 3h18, dois ônibus oficiais seguiram para Academia de Futebol, onde encontrou a torcida para festejar a vitória alviverde por 2 a 1 sobre o Flamengo, que garantiu a taça.

Os jogadores foram recepcionados com queima de fogos, subiram no teto do ônibus e acenaram para o público. Depois, os vencedores foram para o trio elétrico com o troféu conquistado e a plateia correspondeu com um coro de “tricampeão”. O caminhão ficou em frente ao centro de treinamento, localizado na zona oeste. Em seguida, os atletas fizeram uma festa fechada no CT com toda a sua organização.

Desde cedo, milhares de torcedores se espalharam pela capital paulista, em especial no entorno do Allianz Parque, celebrando a nova conquista. A festa do título nas ruas contou com bateria, bandeiras e sinalizadores.

Para evitar aglomerações por conta da covid-19, as autoridades não liberaram os torcedores para apoiarem o elenco no aeroporto, com o tradicional “aeroporco”. Por isso, antes de viajarem para a disputa que rendeu o bicampeonato consecutivo (2020/ 2021), os atletas foram “abraçados” na frente do centro de treinamento. Famílias e crianças estiveram no local.

O Palmeiras venceu a equipe rubro-negra na prorrogação com gol de Deyverson. O resultado levará o time de Abel Ferreira mais uma vez para o Mundial de Clubes, no início de 2022. Com a sua terceira taça, a segunda da maior competição da América do Sul, o português entrou para a lista de grandes técnicos da Libertadores. Somente ele, Felipão, Lula, Paulo Autuori e Telê Santana são bicampeões continentais por clubes brasileiros.

Após esse título, o Palmeiras se iguala ao Grêmio, São Paulo e Santos como os maiores brasileiros campeões da disputa. Além dos dois últimos títulos, a equipe também levantou a taça em 1999.

