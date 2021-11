Milan sofre virada do Sassuolo e aumenta jejum no Campeonato Italiano

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Milan chegou ao terceiro jogo sem vitória no Campeonato Italiano ao ceder a virada e perder por 3 a 1 para o Sassuolo, em jogo disputado neste domingo no San Siro, pela 14ª rodada. Depois de vencer o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões durante a semana, o time do craque Zlatan Ibrahimovic se deparou com um adversário bastante organizado, que contou com boa atuação de Matheus Henrique, ex-Grêmio, para vencer.

Continua depois da publicidade

A sequência ruim nos últimos três jogos da liga nacional, com um empate e duas derrotas, deixa o Milan, com 32 pontos, ainda na vice-liderança. A pontuação é a mesma do líder Napoli, que fecha a rodada jogando contra a Lazio no final desta tarde. O bravo Sassuolo, por sua vez, está em 12º lugar, com 18 pontos.

O time comandado por Stefano Pioli assumiu uma postura ofensiva no início da partida e pressionou o adversário até Romagnoli abrir o placar com um gol de cabeça, após escanteio cobrado por Hernández. Apenas três minutos depois, o Sassuolo deixou tudo igual novamente, quando Scamacca bateu de fora da área e acertou o ângulo do goleiro Maignan.

Advertisement

A virada também não demorou a chegar, em novo lance com participação de Scamacca, que chutou e viu o zagueiro Kjaer desviar em direção à própria rede. Dono do meio de campo, graças ao equilíbrio de Matheus Henrique entre a defesa e o ataque, o Sassuolo foi inteligente para segurar o resultado, mesmo nos momentos em que o Milan conseguiu pressionar.

Continua depois da publicidade

A vitória foi encaminhada aos 21 minutos do segundo tempo, quando Beraldi limpou a marcação dentro da área e marcou. Aos 32 minutos, Romagnoli foi expulso e deixou o Milan com um jogador a menos em campo, o que diminuiu ainda mais as possibilidades de reação.

O Campeonato Italiano teve outro jogo da rodada realizado no mesmo horário enquanto o Milan perdia em casa. No estádio Alberto Picco, o Bologona venceu o Spezia com um gol de pênalti marcado por Arnautovic.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].