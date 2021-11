Djokovic perde nas duplas e Alemanha supera Sérvia na fase final da Copa Davis

Por Estadão - Estadão 5

Nem o número 1 do mundo pôde salvar a Sérvia neste sábado na Copa Davis. Novak Djokovic venceu em simples, mas perdeu nas duplas e permitiu à Alemanha vencer por 2 a 1 na série melhor de três jogos, pelo Grupo F da fase final da principal competição por equipes no tênis, na cidade de Innsbruck, na Áustria.

No início do dia, o líder do ranking superou Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. No outro jogo de simples do confronto, Dominik Koepfer bateu Filip Krajinovic por 7/6 (7/4) e 6/4 e empatou o duelo. Na sequência, os alemães Tim Puetz e Kevin Krawietz venceram Djokovic e Nikola Cacic por 7/6 (7/5), 3/6 e 7/6 (7/5).

“Filip teve um difícil, e em duplas, o que eu posso dizer depois dessa partida? Uma derrota de 7-6 no terceiro set e tivemos muitos chances. Ainda estou orgulhoso da minha equipe. Não era o nosso dia no final. Eu espero que ainda tenhamos uma chance”, comentou o capitão da equipe sérvia, Viktor Troicki.

Com a derrota, a Sérvia espera pelo confronto entre Alemanha e Áustria, neste domingo, para saber se avançará às quartas de final. Se vencerem dois dos três jogos do dia contra os anfitriões, os alemães garantem o primeiro lugar da chave e a consequente classificação. Os sérvios ainda poderiam avançar como um dos dois melhores segundos colocados nesta fase de grupos.

O número dois do mundo também esteve em quadra neste sábado. Daniil Medvedev ajudou a Rússia a superar o Equador por 3 a 0. Em seu único jogo do dia, o vice-líder do ranking derrotou Emilio Gomez com facilidade, por 6/0 e 6/2.

Já Andrey Rublev superou Roberto Quiroz por 6/3, 4/6 e 6/1. Em seguida, o mesmo Rublev fez parceria com Aslan Karatsev para vencerem Gonzalo Escobar e Diego Hidalgo por 6/4, 4/6 e 6/4. No domingo, os russos decidem a primeira colocação do Grupo A com a Espanha, atual campeão da Davis.

Ao todo 18 equipes estão divididas em seis grupos de três times cada no atual formado da fase final da Davis. O vencedor de cada chave avança às quartas de final, assim como os dois melhores segundos colocados.

A novidade deste ano é a disputa em três sedes. Madri, como em 2019, na estreia deste formato, é a cidade principal, com mais jogos. As outras sedes são a própria Innsbruck e Turim, na Itália.

Confira abaixo os grupos e as sedes desta fase final da Davis:

MADRI – ESPANHA

Grupo A: Espanha, Federação de Tênis da Rússia e Equador

Grupo B: Canadá, Casaquistão e Suécia

INNSBRUCK – ÁUSTRIA

Grupo C: França, Grã-Bretanha e República Checa

Grupo F: Sérvia, Alemanha e Áustria

TURIM – ITÁLIA

Grupo D: Croácia, Austrália e Hungria

Grupo E: EUA, Itália e Colômbia

