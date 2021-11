Inter de Milão supera Venezia e fica a 1 ponto dos líderes do Campeonato Italiano

Por Estadão - Estadão 4

A Inter de Milão superou o Venezia no fim da tarde deste sábado e conseguiu uma importante vitória fora de casa por 2 a 0, ficando a apenas um ponto de Napoli e Milan, que são os líderes do Campeonato Italiano. O confronto da 15ª rodada aconteceu no estádio Pier Luigi Penzo e os gols da vitória foram marcados por Çalhanoglu e Lautaro Martínez.

A vitória leva a Inter aos 31 pontos, na terceira colocação, colocando pressão nos rivais Napoli e Milan, que somam 32 pontos cada e entrarão em campo neste domingo. O Milan receberá o Sassuolo no estádio San Siro, já o Napoli joga em casa contra a Lazio no estádio Diego Armando Maradona. O Venezia é o 15º colocado, com 15 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, a equipe de Milão foi para cima desde os primeiros minutos. Sergio Romero, goleiro argentino do Venezia, fez uma grande partida, mas não conseguiu impedir que Hakan Çalhanoglu abrisse o placar aos 34 minutos. O turco pegou sobra e bateu de fora da área, surpreendendo Romero.

No segundo tempo, a Inter tentou administrar o resultado, enquanto o Venezia buscava o empate. A pressão dos mandantes só veio nos minutos finais, mas foi a Inter quem voltou a marcar. Lautaro Martinez sofreu pênalti e ele mesmo cobrou para fazer 2 a 0.

Já no meio de semana, o Venezia tentará buscar a reação contra a Atalanta, desta vez fora de casa. Já a Inter mantém sua busca à liderança contra o Spezia, jogando em casa na próxima rodada.

Estadao Conteudo

