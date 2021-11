Bayern de Munique sofre contra vice-lanterna, mas vence e volta ao topo do Alemão

Por Estadão - Estadão 6

O Bayern de Munique evitou chegar a dois jogos sem vencer no Campeonato Alemão ao derrotar o vice-lanterna Arminia Bielefeld por 1 a 0 neste sábado. Com o triunfo pelo placar mínimo, os bávaros retomam a liderança do torneio e evitam ser ultrapassados pelo rival Borussia Dortmund. O jogo da 13ª rodada aconteceu na Allianz Arena, em Munique.

O todo poderoso Bayern se recupera da derrota para o Augsburg na última rodada e chega a 31 pontos, seguido de perto pelo Borussia, que tem 30. O Arminia Bielefeld, que só ganhou um jogo no campeonato, permanece na 17ª e penúltima colocação, com nove pontos.

Os mandantes dominaram completamente o jogo. Pior ataque da competição, o Arminia finalizou oito vezes durante a partida, mas não conseguiu chutar na direção do gol de Manuel Neuer em nenhuma delas. Mesmo controlando as ações ofensivas do jogo, o Bayern encontrou dificuldades para marcar gols. Finalizou muito no primeiro tempo, mas o time bávaro não conseguiu caprichar na pontaria.

O cenário na etapa final foi o mesmo, com o Bayern tentando evitar um tropeço inesperado em casa, mas dessa vez a bola entrou. Aos 26 minutos, Sané cortou para a esquerda quase da entrada da área e bateu firme, sem chances de defesa para o goleiro do Arminia, fazendo 1 a 0. Gnabry ainda chegou a acertar a trave dos adversários sete minutos depois e o jogo ficou nisso.

A próxima rodada terá clássico de parar o país, entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, na cidade de Dortmund. O jogo acontecerá no próximo sábado, mesmo dia em que o Arminia receberá o Colônia para tentar uma recuperação.

Mais cedo neste sábado, o Hoffenheim venceu o lanterna Greuter Furth em um jogo de muitos gols, que terminou 6 a 3. Terceiro colocado, o Freiburg perdeu por 2 a 1 para o Bochum. Outra goleada do dia foi a vitória do Colônia por 4 a 1 para cima do Borussia Mönchengladbach. Hertha Berlim e Augsburg empataram por 1 a 1.

