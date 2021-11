Itaú Cultural inaugura mostra em homenagem a Benjamin de Oliveira

Por Estadão - Estadão 9

O palhaço Benjamin de Oliveira (1870-1954) será homenageado no encerramento das mostras da série Ocupação, do Itaú Cultural, em 2021, a partir deste sábado, 27. A exposição contará com cerca de 120 peças em um ambiente inspirado em lona de circo, entre elas jornais, fotografias, livros, documentos, fonogramas e objetos originais, colhidos nos arquivos de sua família por pesquisadores.

Benjamin de Oliveira nasceu em Pará de Minas (MG), filho de uma escrava e um capataz de fazenda. Se encantou com o circo durante a visita de um à cidade e fugiu com a trupe logo aos 12 anos de idade.

“Se tornou um dos homens mais importantes para o desenvolvimento e a modernização do circo brasileiro, fortaleceu a introdução da linguagem teatral no circo estreando, em 1904, um texto dele próprio, O Diabo e o Chico. O sucesso foi tamanho que a partir dali a programação circense passou a contemplar as montagens teatrais com muito sucesso de público e crítica. Além disso, atuou em filmes e gravou discos”, informa o Itaú Cultural.

Ocupação Benjamin de Oliveira

De 27 de novembro de 2021 a 27 de fevereiro de 2022 (terça-feira a domingo, das 11h às 19h)

Itaú Cultual – Avenida Paulista, 149, piso térreo (próximo à estação de metrô Brigadeiro)

Mais informações pelo telefone (11) 2168.1777 (das 10h às 18h) o pelo e-mail: [email protected]

