Prévias do PSDB registram 11 mil votos de filiados via aplicativo nesta manhã

Após registrar problemas na votação pelo aplicativo no último fim de semana, o PSDB retomou neste sábado, 27, suas prévias presidenciais. De acordo com a assessoria do partido, foram registrados cerca de 11 mil votos de filiados pela plataforma até às 11h30 de hoje.

A votação acontece seis dias após o partido suspender a consulta aos filiados por problemas técnicos. Hoje, segundo a assessoria, poucas reclamações foram registradas, todas em relação ao acesso do aplicativo via Safari, navegador dos aparelhos da marca Apple. Desde às 9h não foi registrada nenhuma queixa de falhas.

Os governadores João Doria (São Paulo), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e o ex-prefeito Arthur Virgílio disputam as prévias. A ideia é concluir a votação hoje para já anunciar o candidato que irá concorrer às eleições de 2022 pelo partido. Os candidatos concordaram com a escolha da empresa para fornecer o aplicativo.

As prévias foram interrompidas no último domingo, 21, por conta de problemas no aplicativo, desenvolvido pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs). Por nota, a empresa chegou a afirmar que considerava plausível ter ocorrido “um ataque de hackers” no dia. A Polícia Federal investiga o caso.

Marlla Sabino

Estadao Conteudo

