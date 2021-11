Resultado das prévias do PSDB deve sair entre 17h30 e 18h

Por Estadão - Estadão 9

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, estimou há pouco que o resultado das prévias do partido que vai definir o candidato à Presidência da República na eleição de 2022 deve sair entre 17h30 e 18h. “A votação está caminhando muito bem até aqui, já são mais de 8 mil votos computados. Se ocorrer tudo bem, trabalhamos para ter o resultado entre 17h30 e 18h de hoje, até um pouco antes do que se imaginava”, afirmou Araújo, em entrevista à CNN Brasil. Na programação original, a expectativa era que os resultados fossem conhecidos por volta das 19h.

Disputam a vaga os governadores João Doria (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

O processo de escolha do presidenciável tucano tem sido conturbado. No último domingo (21), um problema técnico no aplicativo de votação usado nas prévias obrigou a cúpula do partido a suspender a votação, provocando troca de acusações de fraude e acirrando ainda mais a disputa.

Segundo Araújo, o que “está claro” quanto ao ocorrido na semana passada foi provavelmente um “ataque ao PSDB, um ataque à democracia”. “Temos uma estrutura de segurança cibernética muito forte, uma luta ainda mais robusta do que foi na semana passada”, disse o presidente do PSDB.

Bruno Araújo afirmou que será declarado vencedor aquele que tiver metade e mais um dos votos. “Se não acontecer, para desespero absoluto nosso, porque todos estamos exaustos com o processo, temos de seguir a regra pactuada com todos os candidatos e fazer o segundo turno no domingo”, explicou.

Denise Abarca

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo.

