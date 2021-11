Lakers perdem para os Kings após 3 prorrogações e arremessos errados de LeBron

Por Estadão - Estadão 8

Após um dia sem partidas em razão do Dia de Ação de Graças, tradicional feriado norte-americano, a NBA voltou com 12 partidas entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, que foi longa para quem acompanhou o duelo entre Los Angeles Lakers e Sacramento Kings no Staples Center. O jogo precisou de três prorrogações para ser definido com uma vitória por 141 a 137 para os visitantes.

O equilíbrio foi tanto que o placar marcava 100 a 100 nos segundos finais do tempo normal, quando o astro LeBron James resolveu tentar um arremesso de três e errou. O cronômetro zerou assim que a bola bateu no aro e caiu para o lado, por isso o confronto foi decidido nas prorrogações, tão equilibradas quanto nos quartos anteriores.

No fim da primeira prorrogação, a cena se repetiu. Após Buddy Hield marcar para os Kings, LeBron apostou novamente na bola de três no último lance e errou de novo. O placar ficou empatado por 112 e 112 e levou o jogo à segunda prorrogação, encerrada com mais um empate. Na terceira, os Kings conseguiram abrir vantagem e, enfim, finalizaram a interminável partida.

Apesar de não ter mostrado seu habitual poder de decisão, LeBron foi o cestinha com 30 pontos, além de ter dado 11 assistências e aproveitado sete rebotes. O camisa 6 vive um período bastante conturbado, após receber uma suspensão por uma cotovelada no pivô Isaiah Stewart, do Detroit Pistons, uma multa de 15 mil dólares depois de fazer um gesto obsceno na vitória por 124 a 116 sobre os Pacers.

Quem também se destacou na partida desta madrugada foi Russell Westbrook, autor de um triplo-duplo, com 29 pontos, dez rebotes e 11 assistência. De’Aron Fox, dos Kings, também foi bem com 34 pontos, seis rebotes e oito assistências. Ainda oscilante, o Los Angeles Lakers está em sétimo lugar na Conferência Oeste, quatro posições acima do Kings, 11º colocado.

A liderança da Oeste continua nas mãos do Golden State Warriors, que venceu o Portland Trail Blazers com mais uma atuação de destaque de Stephen Curry, que marcou 32 pontos, pegou seis rebotes e contribuiu com oito assistências. O Phoenix Suns, que venceu o New York Knicks por 118 a 97, está na cola, em segundo lugar.

Veja os resultados da noite de sexta-feira e da madrugada de sábado:

LA Clippers 107 x 96 Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves 115 x 133 Charlotte Hornets

New York Knicks 97 x 118 Phoenix Suns

Orlando Magic 88 x 123 Chicago Bulls

Indiana Pacers 114 x 97 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 100 x 132 Atlanta Haws

Oklahoma City Thunder 99 x 101 Washington Wizards

San Antonio Spurs 96 x 88 Boston Celtics

Denver Nuggets 109 x 120 Milwaukee

Utah Jazz 97 x 98 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 118 x 103 Portland Trail Blazers

