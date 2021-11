Desgaste dos atletas faz Sylvinho definir escalação do Corinthians só no sábado

Por Estadão - Estadão 4

O técnico Sylvinho só vai definir o time do Corinthians para o duelo com o Athletico-PR, válido pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h de domingo, na Neo Química Arena, após o treino deste sábado no CT Joaquim Grava. O treinador vai esperar uma análise da parte física dos atletas para saber quem tem condições boas para entrar em campo.

“A gente vem de um período de jogo a cada três ou quatro dias. Isso causa um desgaste grande nos atletas, de maneira que aqueles que se mostram bem recuperados e em condições temos colocado em campo”, afirmou Sylvinho, em entrevista após a derrota de quinta-feira, em Fortaleza, por 2 a 1, diante do Ceará.

Dois dos principais jogadores do elenco são dúvidas para o treinador. Willian, que atuou um tempo nas duas últimas partidas, após um período em recuperação de problemas musculares, é um deles. “O Willian é um atleta que, pouco a pouco, está voltando aos treinamentos e jogos. Ele não se mostrava em condição de iniciar o jogo (contra o Ceará), estamos avaliando a cada jogo”, disse Sylvinho

Um outro problema é o meio-campista Giuliano, também com problemas em um músculo da coxa direita. O atleta nem treinou nesta sexta-feira, o que torna sua participação na partida de domingo praticamente inviável. Em compensação, o lateral-esquerdo Fábio Santos, poupado em Fortaleza, deverá retomar sua posição neste domingo. Rony, que cumpriu suspensão, deverá ficar como opção no banco de reservas.

Um time provável para entrar em campo em Itaquera poderá formar com: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Gabriel Pereira (Willian) Renato Augusto, Du Queiroz e Róger Guedes; Jô.

