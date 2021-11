Vanderlei Luxemburgo anuncia renovação de contrato com Cruzeiro até o fim de 2023

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O técnico Vanderlei Luxemburgo anunciou, durante um vídeo nas redes sociais do clube, a renovação de contrato com o Cruzeiro até o fim de 2023. O experiente treinador assumiu a cargo em julho, quando a campanha na era boa, o que culminou com a permanência da equipe na Série B ano que vem.

Continua depois da publicidade

“É uma coisa que eu queria. Eu vim para cá com o objetivo de levar o Cruzeiro para a Primeira Divisão. A renovação de contrato foi importante para mim, porque que vai me dar oportunidade de ano que vem eu colaborar com meu conhecimento, junto com a comissão técnica, jogadores, staff e todos os funcionários para irmos para a primeira divisão e ai eu quero, na próxima temporada, em 2023, estar na Primeira Divisão”, disse o treinador, de 69 anos, que até chegou a admitir encerrar a carreira no clube mineiro após o novo contrato.

“Pode ser até um projeto na minha cabeça de encerrar a carreira. Pode ser que eu aconteça de encerrar minha carreira com esse projeto do Cruzeiro”, disse o treinador, que marcou época na equipe, ao ser campeão mineiro, brasileiro e da Copa do Brasil em 2003.

Advertisement

“Ganhar campeonato, eu já ganhei tanto campeonato, pode ser que aconteça de ganhar campeonato, subir e ganhar o campeonato, como foi com o Bragantino, mas eu acho que o grande campeonato que eu vou conquistar num clube que me deu tanta coisa, a Tríplice Coroa, eu junto com os companheiros levar de novo para a primeira divisão, local que nunca deveria ter saído, essa vai ser a grande conquista minha dos últimos tempos”, afirmou o técnico.

Continua depois da publicidade

Na Série B deste ano, o Cruzeiro somou 48 pontos, dez vitórias, 18 empates e dez derrotas. O time marcou 42 gols, mas tomou 44.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].