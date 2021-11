África do Sul reforça apelo por vacinação contra covid, após localizar nova cepa

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O governo da África do Sul publicou comunicado, no qual reforça a importância de que a população local se imunize contra a covid-19. A administração diz que as vacinas continuam a ser o meio mais eficaz de combater o vírus e casos graves da doença, mas também defende o uso de máscaras em locais públicos, para evitar a disseminação do problema.

Continua depois da publicidade

“Vamos acabar com o poder da nova variante nos vacinando para limitar o número de mutações, e salvar nosso verão porque as vacinas enfrentam as variantes”, diz o texto.

Em outro comunicado, o governo sul-africano comenta o fato de que o Reino Unido decretou na quinta-feira, 25, um veto a voos do país, por causa da nova variante.

Advertisement

O texto nota que Londres tomou a decisão antes mesmo de a Organização Mundial de Saúde (OMS) analisar e se pronunciar sobre a gravidade da nova cepa e diz que estará em contato com o país para tentar reverter a decisão.

Continua depois da publicidade

Outras nações anunciaram decisões na mesma linha.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].