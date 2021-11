Vendas na Black Friday cresceram 12% até agora ante 2020, aponta Neotrust

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Um levantamento realizado pela Neotrust mostra que até 19h desta quinta-feira, 25, o número total de compras da Black Friday via e-commerce chegou a 1.489.954 pedidos, o que significa uma alta de 4% na comparação com a quinta-feira que precedeu a Black Friday em 2020.

Continua depois da publicidade

Ao todo, as vendas somam R$ 821,373 milhões, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. O tíquete médio nacional das compras é de R$ 551,27, 8% superior a 2020. Os dados consideram vendas realizadas em todo o País.

Segundo o head de Comunicação do T.Group, Julio Pacheco, apesar do momento econômico, da inflação e do desemprego, houve aumento de vendas e do tíquete médio, o que indica que os brasileiros estão querendo comprar mais no evento este ano.

Advertisement

O levantamento mostra que a região que mais consome durante a Black Friday deste ano é a Sudeste, com R$ 447,592 milhões, seguida pelo Nordeste, com R$ 447,592 milhões e, em terceiro lugar, o Sul, com R$ 125,382 milhões. O Centro-Oeste totaliza R$ 64,388 milhões e o Norte, R$ 25,139 milhões.

Continua depois da publicidade

As mulheres respondem por 60% dos pedidos e a faixa etária que mais consome (34%) é entre 36 e 50 anos, seguida pelos consumidores entre 26 e 35 anos (33,35%). Na sequência vêm os compradores de até 25 anos (16,48%). Os brasileiros com mais de 51 anos ocupam a menor porcentagem de compras on-line, representando (16,11%) dos pedidos.

As cinco categorias com mais pedidos são, nessa ordem, Moda e Acessórios; Beleza, Perfumaria e Saúde; Artigos para Casa; Entretenimento; e Alimentos e Bebidas. “Os brasileiros estão aproveitando a Black Friday para comprar itens básicos, frente a esse cenário de aumento de preços nos supermercado”, destaca Pacheco.

De acordo com a ClearSale, parceira do T.Group na ação, foram evitadas fraudes que somam R$ 40,458 milhões até o momento.

Continua depois da publicidade

Os resultados da Black Friday 2021 são monitorados pelo site Hora a Hora, iniciativa da Neotrust – uma das quatro unidades de negócio do T.Group, com patrocínio do Cartão Elo.

Marcia Furlan

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].