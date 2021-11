Conmebol elimina peso do gol qualificado em seus torneios por 'justiça esportiva'

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Palmeiras se garantiu na final da Copa Libertadores deste sábado, diante do Flamengo, em Montevidéu, graças ao peso do gol qualificado de Dudu, no Mineirão, diante do Atlético-MG. Depois de um 0 a 0 em casa, os paulistas se beneficiaram do regulamento e se garantiram com 1 a 1 em Belo Horizonte. Por “justiça esportiva”, a Conmebol anunciou nesta quinta-feira que o gol fora de casa não terá mais peso na hora do desempate em suas competições.

Continua depois da publicidade

“A Conmebol elimina o ‘gol fora de casa’. A partir de agora, todos os gols dos torneios da Conmebol terão o mesmo valor, os muitos gols convertidos como visitante não serão mais considerados como fator de desempate. Com isso, visa-se uma maior justiça esportiva”, anunciou Alejandro Dominguez, presidente da entidade.

Com a modificação, uma exigência de muitos clubes do continente, os jogos que terminarem com igualdade de pontos e no saldo de gols vão ser definidos nas cobranças de pênalti. A prorrogação já havia sido extinta das competições da Conmebol.

Advertisement

A modificação visa valorizar a busca pelas vitórias e não penalizar equipes mandantes por causa de um gol em seus domínios. Também promete partidas mais abertas. Nesta edição da Libertadores faria Abel Ferreira, por exemplo, modificar a estratégia que deu muito certo com o Palmeiras nas semifinais com o Atlético-MG. O time paulista se defendeu bem em casa, segurou o 0 a 0, e foi ousado em Belo Horizonte para avançar com o 1 a 1. De acordo com o português, “tudo bem organizado”.

Continua depois da publicidade

Desde 2018 que a medida era avaliada na Conmebol para os duelos no sistema mata-mata. A decisão segue padrões já adotados pela Uefa e também pela CBF, que desde o começo do ano tirou o gol qualificado na Copa do Brasil.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].