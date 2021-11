SP alcança marca de 100% da população adulta vacinada com 2ª dose ou dose única

Por Estadão - Estadão 4

A cidade de São Paulo alcançou nesta quarta-feira, 24, a marca de 100% da população adulta vacinada contra a covid-19 com a segunda dose ou dose única. A informação foi antecipada pela Coluna do Estadão.

O desafio agora é avançar com a imunização entre adolescentes de 12 a 17 anos para completar o esquema vacinal. Quem tem mais de 18 anos e tomou a segunda dose há pelo menos cinco meses também pode tomar a dose de reforço.

A partir desta quinta-feira, 25, equipes da Secretaria Municipal da Saúde vão às escolas da rede municipal e estadual para aplicar a segunda dose da vacina nos adolescentes. Os pais e responsáveis, porém, devem assinar um documento autorizando a imunização.

“Com a vacinação nas escolas, será possível completar o ciclo vacinal dos adolescentes e garantir as segundas doses para esse público”, disse o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido.

Em adolescentes de 12 a 17 anos, foram aplicadas até esta terça-feira, 23, 893.268 primeiras doses, representando uma cobertura vacinal de 105,8%. Com relação à segunda dose, foram 338.553 aplicações, ou 40,1% de adolescentes.

A Secretaria Municipal de Saúde também pediu ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a exigência do passaporte da vacina para estrangeiros. Há preocupação com a entrada dos visitantes no País sem a imunização contra a covid-19 nos próximos meses, com as festas de fim de ano e o carnaval.

