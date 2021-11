Barcelona empata com Benfica e pode ficar fora das oitavas na Liga dos Campeões

Por Estadão - Estadão 10

O Barcelona complicou sua participação na Liga dos Campeões, ao só empatar, por 0 a 0, com o Benfica, nesta terça-feira, no Camp Nou, em duelo válido, pela quinta rodada do Grupo E da Liga dos Campeões. Com o resultado, o time do técnico Xavi Hernandez ficou com sete pontos, contra cinco dos portugueses. A liderança é do Bayern, com 15 pontos.

Na última rodada, dia 8, quando serão definidos os times classificados para as oitavas de final, o Barcelona vai até Munique, enquanto o Benfica recebe, em Lisboa, o eliminado Dínamo de Kiev. Os dois primeiros de cada chave permanecem na competição.

No Grupo F, a Atalanta arrancou um importante empate, por 3 a 3, com o Young Boys, na Suíça, para manter suas esperanças de classificação para as oitavas. A equipe italiana esteve duas vezes à frente no placar (1 a 0 e 2 a 1), mas tomou a virada aos 36 e 39 minutos da etapa final. Ainda obteve reação para empatar com Muriel, aos 43 minutos.

Com o ponto ganho, a Atalanta soma seis, contra sete do Villarreal, que perdeu para o Manchester United, por 2 a 0, em casa. Os ingleses, classificados somam dez. O Young Boys, com quatro, está fora da disputa. Na última rodada, United e Young Boys duelam na Inglaterra, enquanto Atalanta e Villarreal se ‘matam’ na Itália.

Já no Grupo G todos os participantes continuam com chances de classificação após os resultados desta terça-feira. Quem atuou em casa, venceu. O Lille bateu o Salzburg, por 1 a 0, enquanto o Sevilla derrotou o Wolfsburg por 2 a 0.

Desta forma, o Lille soma oito, o Salzburg, sete; o Sevilla, seis; e o Wolfsburg, cinco. Dia 8, o Lille visita o Wolfsburg e o Salzburg recebe o Sevilla.

