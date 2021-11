Chelsea goleia Juventus e também se classifica ao mata-mata da Liga dos Campeões

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Chelsea não tomou conhecimento da Juventus nesta terça-feira e goleou por 4 a 0, no Stamford Bridge, em Londres, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O time inglês aproveitou a queda de rendimento do rival italiano, que entrou em campo já classificado, e também se garantiu no mata-mata da principal competição europeia.

Continua depois da publicidade

O zagueiro Thiago Silva foi um dos destaques da partida, com performance impecável na defesa e boas investidas no ataque. Do outro lado, o lateral brasileiro Alex Sandro teve desempenho mais discreto. O volante Arthur entrou na metade final do segundo tempo e pouco pôde fazer para evitar a dura derrota dos italianos.

Com a vitória, o Chelsea chegou aos mesmos 12 pontos da Juventus, mas alcançou a primeira colocação do Grupo H. O resultado desta terça confirmou os dois classificados às oitavas de final. Na última rodada, no dia 8 de dezembro, o time inglês vai visitar o Zenit, na Rússia, enquanto a Juventus receberá o Malmö, da Suécia.

Advertisement

Thiago Silva, Jorginho e companhia se impuseram em casa desde os primeiros minutos do confronto. Mais bem organizado, o Chelsea dominava em todos os setores. E, das poucas vezes que foi ameaçado no primeiro tempo, viu o zagueiro brasileiro fazer a diferença. Aos 28, ele deu um susto na torcida ao sentir dores no tornozelo. Chegou a ser atendido no gramado, mas voltou ao jogo sem reclamar de dores.

Continua depois da publicidade

Pouco antes disso, o ataque londrino também funcionou. Aos 24, após cobrança de escanteio na área, a bola sobrou na marca do pênalti para Chalobah, que não perdoou. Foi a estreia do volante como titular nesta terça, e seu terceiro gol com a camisa do Chelsea.

O time da casa poderia ter deixado o gramado no intervalo com vantagem maior. Kanté, James, Hudson-Odoi e até o zagueiro Rüdiger tiveram boas chances para ampliar o marcador. Do lado da Juventus, o lateral brasileiro Alex Sandro tentou de letra, sem sucesso, aos 39 minutos.

O segundo tempo foi de domínio ainda maior dos anfitriões. Sem tomar conhecimento da Juventus, o Chelsea foi para cima, apesar da situação favorável tanto no placar quanto na tabela do grupo. Aos 8, Thiago Silva cabeceou com perigo e quase marcou. Dois minutos depois, James dominou no peito e acertou lindo chute, anotando o segundo gol dos donos da casa.

Continua depois da publicidade

Sem desacelerar, o Chelsea chegou ao terceiro gol apenas dois minutos depois. Em jogada iniciada por Jorginho, Hudson-Odoi completou para as redes. Abatida em campo, a Juventus ainda contou com boas defesas do goleiro Szczesny, que não evitou o quarto gol. A vitória virou goleada aos 49 minutos, com Timo Werner.

Na outra partida do grupo, Malmö e Zenit St. Petersburg empataram por 1 a 1 em solo sueco. O time russo ocupa o terceiro lugar, com quatro pontos, e deve ficar com a vaga na Liga Europa. Os suecos têm apenas um, na quarta e última colocação da chave.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].