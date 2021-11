Com lesão na coxa, Cantillo pode voltar a atuar pelo Corinthians só em 2022

Por Estadão - Estadão 11

Um exame constatou uma lesão na coxa direita do meio-campista Cantillo, do Corinthians. O atleta, que poderá ficar de fora do restante da temporada, afinal a equipe só tem mais quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro, já iniciou tratamento de fisioterapia e será reavaliado semanalmente.

O volante colombiano não atuou no clássico contra o Santos, no domingo, e antes tinha ficado ausente três partidas, por estar com a seleção de seu país nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Em nota, publicada nas redes sociais do clube, não foi informado o prazo para recuperação.

O elenco corintiano se reapresentou nesta manhã de segunda-feira, no CT Joaquim Grava, e iniciou a preparação para a partida de quinta-feira, às 20h, na Arena Castelão, contra o Ceará, válida 35ª rodada do Brasileirão.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no clássico com o Santos permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. Os demais foram a campo. O técnico Sylvinho aprimorou a posse de bola. Os atletas treinam de novo nesta quarta à tarde.

Depois do Ceará, o Corinthians ainda tem mais três compromissos pela competição nacional: Athletico-PR (domingo), Grêmio (dia 5) e Juventude (dia 9).

