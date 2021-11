Loja que vende produtos da saga 'Harry Potter' está à venda no Reino Unido

Por Estadão - Estadão 11

Uma loja que vende todos os artefatos mágicos do universo Harry Potter está à venda no Reino Unido. O estabelecimento Olivers Brighton foi anunciado pela quantia de 120 mil euros – aproximadamente R$ 760 mil, na cotação atual.

Inaugurada em 2017, a loja vende varinhas, equipamentos do esporte quadribol e uma variedade de doces. Todas as mercadorias são licenciadas pela Warner Bros, responsável pelos direitos autorais da marca.

Segundo a corretora de imóveis Hilton Smythe, o proprietário Oliver Dall decidiu investir em novos negócios no futuro. Em um comunicado publicado nas redes sociais do estabelecimento, Dall afirmou: “Os últimos 4 anos foram uma jornada totalmente mágica com todos vocês e sou eternamente grato pelo amor e apoio demonstrado por meus clientes, colegas e amigos. No entanto, chegou a hora de eu começar um novo capítulo”.

“A loja e todas as suas mercadorias mágicas permanecerão, exatamente onde estão, aqui na Trafalgar Street, embora sejam entregues a um novo proprietário, que estamos procurando no momento. Pense nisso como conseguir um novo professor de Defesa Contra as Artes das Trevas (com menos drama!).”

“Eu estarei aqui para o previsível até encontrarmos o dono certo que manterá a magia viva pelos próximos anos. Até então, mal posso esperar para recebê-los novamente e agradecer por tudo”, explicou.

Estadao Conteudo

