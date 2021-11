Spotify restringe opção shuffle na plataforma após pedido de Adele

Por Estadão - Estadão 7

Depois de um pedido feito pela cantora britânica Adele, o serviço de streaming Spotify decidiu retirar o modo de reprodução aleatória, também conhecido como shuffle, como a configuração padrão aos usuários na hora em que escolhem um álbum para ouvir.

“Nós não criamos álbuns com tanto esmero e reflexão na listagem de faixas sem uma razão. Nossa arte conta uma história e nossas histórias devem ser ouvidas da forma como pretendemos”, explicou a cantora em seu perfil no Twitter.

A gigante do streaming concordou em acatar o pedido da estrela para tocar automaticamente as músicas na ordem da curadoria do artista. “Tudo por você”, respondeu a conta oficial do Spotify na rede social.

Segundo o Washington Post, o Spotify ainda não se pronunciou dando mais detalhes a respeito da decisão, mas a opção de shuffle (representada por duas setas cruzadas) continuava visível quando um usuário clicava para conferir uma música específica do disco.

Adele lançou oficialmente o álbum 30 na sexta-feira, 19, e tem conquistado uma repercussão positiva desde então.

A reclamação sobre o modo shuffle ser uma configuração pré-definida do Spotify já recebe reclamações de parte dos usuários há alguns anos.

A decisão de agora, porém, dividiu opiniões nas redes sociais, com alguns fãs concordando com a visão de Adele e outros destacando que cada usuário sabe decidir a melhor forma de consumir a arte.

