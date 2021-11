'Está sendo incrível', diz Ludmilla sobre estrear como atriz

Por Estadão - Estadão 5

A cantora Ludmilla vai mostrar ao público mais um talento, o de atriz. A funkeira vai estrear na dramaturgia no papel de uma policial na segunda temporada da série Arcanjo Renegado, produção do Globoplay. No sábado, 20, durante participação no programa Altas Horas, da TV Globo, ela falou sobre a experiência e como tem sido contracenar com a atriz Erika Januza, que também participava do programa de Serginho Groisman.

“Está sendo incrível. A Erika me ajuda muito, porque é minha primeira vez sendo atriz com papel que tem fala, que existe de verdade, não é só uma passadinha rápida”, comentou a cantora.

A atriz veterana aproveitou para falar do desempenho de Ludmilla. “Ela está arrasando, só elogios. Ela cria, fala: ‘deixa eu fazer isso aqui’, ela incrementa o personagem, cria personalidade, maravilhosa.”

Arcanjo Renegado, lançada em fevereiro de 2020, deu ao ator Marcello Melo Jr. o primeiro protagonista da carreira, o sargento Mikhael, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio.

A série, embora lembre Tropa de Elite, tem tempo para apresentar uma discussão mais ampla sobre violência policial, corrupção, tráfico de drogas e vida nas favelas.

Além disso, mistura relações políticas com a vida pessoal de “soldados” do cotidiano, evitando maniqueísmos simplificados e incluindo os direitos humanos.

