Após 7 anos, Fernando Alonso celebra volta ao pódio da Fórmula 1: inacreditável

Por Estadão - Estadão

Com a terceira posição no inédito GP do Catar neste domingo, Fernando Alonso voltou a subir ao pódio da Fórmula 1 após sete anos. A última vez que o piloto espanhol ficou entre os três primeiros colocados havia sido no dia 27 de julho de 2014, com a Ferrari no GP da Hungria. O feito no Catar foi muito comemorado por Alonso, que relembrou de ter ficado perto do pódio em outros momentos, mas sem obter sucesso.

“É inacreditável. Sete anos. E finalmente conseguimos. Ficamos próximos em algumas corridas, mas não foi suficiente. Sochi (GP da Rússia) foi a última possibilidade. E hoje, aqui (no Catar)”, disse o piloto da Alpine.

Fernando Alonso largou em terceiro e, logo no começo da corrida, foi para cima de Pierre Gasly, da Alpha Tauri, tomando a segunda posição no fim da reta. O espanhol ainda teve que segurar o ímpeto inicial de Max Verstappen, que o ultrapassou mais para frente. De qualquer forma, Alonso seguiu bem e cruzou a linha de chegada entre os primeiros, mesmo sendo ameaçado por Sergio Pérez até o final.

“Honestamente, achei que estaria liderando após a primeira volta. Achei que, por ter os pneus macios, poderia atacar Lewis, mas não consegui. E aí com Checo, foi muito próximo no final, mas fico feliz pela equipe. Esteban foi o quinto, então tivemos um bom domingo”, continuou Alonso.

A equipe da Alpine adotou uma estratégia arriscada na corrida, parando apenas uma vez para ir ao pitstop. Fernando Alonso ainda celebrou o sucesso do plano, que foi pensado desde o começo da prova, segundo ele. O piloto também distribuiu elogios para a equipe durante a parada.

“Planejávamos isso desde o começo. Mas nunca soubemos o quão ruim seria o desgaste. Foi uma corrida difícil para todos. Mas sim, acho que foi uma prova bem executada. A parada foi fantástica. A equipe foi fantástica. A confiabilidade do carro é ótima, e merecemos”, finalizou.

Aos 40 anos, Fernando Alonso também ganhou o prêmio de piloto do dia. O bicampeão mundial chegará embalado para a 21ª e penúltima etapa da temporada, no também estreante GP da Arábia Saudita, no Circuito de Jeddah. A última etapa do campeonato acontece dia 12 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].