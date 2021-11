Brasil tem 128,7 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19

Por Estadão - Estadão 1

Os dados do consórcio de veículos de imprensa mostram que neste sábado, 20, o Brasil chegou à marca de 60,35% da população com o esquema vacinal completo com duas doses ou com o imunizante de dose única. Em números, significa que 128.743.052 pessoas estão totalmente imunizadas contra a covid.

Ainda de acordo com o balanço, as pessoas parcialmente imunizadas somam 157.781.702, equivalente a 73,97% do total de habitantes do País. No entanto, estes números podem ser diferentes, já que há secretarias que não atualizam os dados aos finais de semana e feriados, como a do Distrito Federal. Alagoas e Mato Grosso não atualizaram o registro de vacinas neste sábado. É o que aponta o levantamento do consórcio de veículos de imprensa.

O registro de doses nas últimas 24 horas ficou em 895,8 mil. As primeiras aplicações somaram 135,5 mil. Por outro lado, 490,9 mil receberam a segunda aplicação da vacina. 667 habitantes tomaram a dose única. Já as aplicações de reforço foram administradas em 268,6 mil habitantes.

