Palmeiras perde do Fortaleza em último ensaio dos titulares antes da Libertadores

O último ensaio do Palmeiras para a disputa da final da Copa Libertadores não foi dos melhores. O time acabou sendo derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0, fora de casa, e ainda teve um bate-boca forte entre o goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gómez. De qualquer forma, o resultado negativo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro não deve influenciar na decisão do torneio sul-americano. Na próxima rodada a equipe recebe o Atlético-MG, mas deve ser escalada com reservas.

Sem poder contar com o lateral-direito Marcos Rocha para o duelo com o Flamengo pela Libertadores, por causa de suspensão, o técnico Abel Ferreira colocou o reserva Mayke, que será titular em Montevidéu. E no restante escalou quase todos seus titulares que estarão em campo no Uruguai.

Só que o Palmeiras encontrou um adversário mordido após ter sido goleado pelo rival Ceará no meio de semana e que precisava dar satisfação para sua torcida. E foi nessa toada que o Fortaleza tratou de tomar as rédeas do jogo e, além disso, conseguiu anular o setor de criação do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo.

Dudu, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga eram bem marcados e também não tinham tanta movimentação para abrir espaços. Até por isso, o time sentia falta de seus meias e quase nada produzia. Do outro lado, o Fortaleza também não tinha muito brilho, mas tentava de alguma forma incomodar o gol de Weverton.

Aos 14, Robson chutou de fora da área, com perigo. Só que aos 38, o chute de David foi na direção certa, Weverton espalmou e no rebote Robson apareceu sozinho para marcar. Após o gol, Gómez e Weverton se exaltaram e discutiram bastante. Seus companheiros trataram de esfriar os ânimos para eles não tomarem cartões. No final do período, o Palmeiras ainda tentou marcar, mas Raphael Veiga pegou um rebote de uma jogada de escanteio e mandou por cima.

Na etapa final, o Palmeiras até melhorou um pouco, mas mesmo assim não conseguia produzir com eficiência. E o Fortaleza recuou um pouco e começou a apostar nos contra-ataques para tentar matar o jogo. Além disso, os dois treinadores mexeram nos times, tentando dar fôlego novo, mas o Palmeiras não conseguia furar o bloqueio do time cearense, que sempre que podia gastava o tempo e parava o jogo.

Aos 44, Patrick de Paula arriscou da intermediária e o goleiro Marcelo Boeck acabou falhando. A bola entrou no gol, mas após revisão do VAR, o árbitro marcou impedimento de Gómez na jogada, pois ele estava avançado e a bola passou por baixo de sua perna. Logo após a anulação, Pikachu, que já havia sido substituído, caiu no chão desacordado e os jogadores chamaram a ambulância. Ele saiu de maca e foi para a ambulância, já acordado, após um grande susto em seus companheiros.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 1 x 0 PALMEIRAS

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu (Edinho), Jussa, Ronald, Matheus Vargas (Felipe) e Bruno Melo; David (Henriquez) e Robson (Wellington Paulista). Técnico: Juan Vojvoda.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo (Patrick de Paula), Zé Rafael, Gustavo Scarpa (Gabriel Veron), Raphael Veiga e Dudu (Wesley) e Rony (Deyverson). Técnico: Abel Ferreira.

GOL – Robson, aos 38 minutos do 1º tempo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS – David, Benevenuto, Jussa, Gómez e Zé Rafael.

PÚBLICO – 18.139 pagantes.

RENDA – R$ 287.306,00.

LOCAL – Castelão, em Fortaleza (CE).

Paulo Favero

Estadao Conteudo

