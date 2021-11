Em grande estilo, Zverev volta a derrotar Djokovic e vai à decisão do ATP Finals

Por Estadão - Estadão 9

O alemão Alexander Zverev, número três do mundo, surpreendeu, neste sábado, ao derrotar o sérvio e líder do ranking Novak Djokovic por 2 sets a 1 com parciais de 7/6 (7/4) 4/6 e 6/3, após 2h28 de partida, realizada em Turim, na Itália.

Zverev reencontra na decisão Daniil Medvedev. Eles se enfrentaram na decisão e o russo acabou levando a melhor em outro jogão por 2 sets a 1. Já Djokovic, que vinha com 100% de aproveitamento, deixou escapar mais uma vez o sonho de conquistar pela primeira vez o ATP Finals.

O alemão, inclusive, vem sendo a principal ‘pedra no sapato’ de Djokovic na temporada. O sérvio perdeu para o rival pela segunda vez no ano, a primeira na Olimpíada de Tóquio.

O duelo deste sábado foi equilibrado. Djokovic começou levemente melhor, fez 5 a 4 e teve um set point a seu favor, mas Zverev reagiu, forçou o erro do número 1 do mundo e levou o set no tie-break por 7/6 (7/4).

A boa disputa indicou o que estava por vir. No segundo set, o panorama se inverteu, Zverev voltou mais ligado, mas Djokovic reagiu, virou e fechou o set por 6/4.

No terceiro set, Djokovic dava a entender que se vingaria da eliminação no Japão, mas Zverev obteve uma quebra e desestabilizou o sérvio, que tentou responder, mas sofreu nas mãos do adversário, que venceu por 6/3.

