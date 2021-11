Thiago Camilo faz o melhor tempo e é pole position na 11ª etapa da Stock Car

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

A classificação da penúltima etapa da temporada da Stock Car neste sábado, 20, terminou com Thiago Camilo comemorando a pole position. O piloto da Ipiranga marcou 1.23.552, fez o melhor tempo do treino classificatório e largará na primeira posição neste domingo, 21, em Santa Cruz do Sul (RS). Largada está agendada para 13h30 e deve render forte disputa por posições no pelotão da frente.

Continua depois da publicidade

Experiente piloto da categoria, Thiago Camilo fez treino sólido se classificando sem sustos no Q1 e no Q2, até a melhor volta na etapa final. Ele terá ao seu lado na primeira fila Julio Campos, 18º colocado no campeonato, que surpreendeu e fez o segundo melhor tempo na classificação. Na segunda fila, estarão Allam Khodair e Daniel Serra.

O líder da temporada, Gabriel Casagrande decepcionou no Q3, depois de classificar nas duas fases anteriores em primeiro lugar, e marcou apenas o sexto tempo da classificação, largando em 5º na corrida graças a uma punição que Cesar Ramos, 4º colocado no treino, tomou na útima etapa no Vellocita (SP), perdendo 10 posições no grid de largada desse domingo.

Advertisement

O vice-líder do campeonato, e principal adversário de Casagrande na busca pelo título de 2021, Daniel Serra segue na caça do seu quarto caneco, fez o quinto tempo e largará na frente do rival, na 4ª posição. Entre os destaques negativos do dia, ficaram Ricardo Zonta e Átila Abreu.

Continua depois da publicidade

Zonta, terceiro colocado na temporada, não conseguiu se classificar para a segunda parte do treino classificatória, fazendo um dos piores tempos e largando apenas em 20º na corrida desse domingo. Abreu, 8º colocado no campeonato, também não conseguiu se classificar ao Q2 e largará em 16º, ao lado de Felipe Massa, que saíra em 15º.

As corridas da 11ª etapa da Stock Car 2021, em Santa Cruz do Sul (RS), terão transmissão do Estadão a partir das 13h30, neste domingo, 21.

Q1 – O líder do campeonato, Gabriel Casagrande confirmou o favoritismo após ser o melhor do segundo treino livre e fez o melhor tempo da etapa, com Galid Osman na sequência como surpresa vindo do grupo 2 e fazendo o segundo melhor tempo.

Continua depois da publicidade

A decepção da primeira parte da classificação ficou por conta de Ricardo Zonta, 3º lugar no campeonato, que não conseguiu se classificar para próxima fase e largará apenas em 20º. Átila Abreu, 8º na temporada, também não conseguiu bom desempenho e partirá da 16º posição na corrida deste domingo.

Q2 – A segunda parte do treino demorou a ter carros na pista, apostando na estratégia de preservação de pneus, os pilotos entraram apenas para tentar duas voltas rápidas.Mais uma vez Gabriel Casagrande fez o melhor tempo, com mais de meio segundo para o segundo Thiago Camilo, se colocando como favorito à pole.

Ricardo Maurício e Rubens Barrichello, que ainda brigam matematicamente por título, não conseguiram avançar entre os seis que vão ao Q3, e largarão em 6º e 8º, respectivamente. Surpresa no Q1, Galid Osman não conseguiu manter o nível do Q1 e ficou de fora da última etapa, largando em 9º.

Q3 – A disputa final pela pole position começou com expectativa sobre Gabriel Casagrande, que ao entrar em pista não conseguiu abrir volta rápida com tempo suficiente no cronômetro para nada além de uma chance. Na pressão, ele conseguiu fazer uma boa volta, marcando o sexto, e último, tempo do Q3, e largando em 5º colocado no domingo.

Sem o líder e favorito na disputa, Thiago Camilo, que nada teve a ver com a estratégia do piloto paranaense, fez o melhor tempo e garantiu a ponta do grid de largada, além de um ponto. Ao seu lado na primeira fila largará Julio Campos, 18º colocado no campeonato, que surpreendeu e fez o segundo melhor tempo.

A segunda fila terá Allam Khodair em 3º e Daniel Serra em 4º, que ganhou posição de Cesar Ramos, quarto no treino, mas que levou punição de 10 posições no grid após disputada na largada da última etapa do Vellocita (SP).

Confira o grid de largada completo:

1 – Thiago Camilo

2 – Julio Campos

3 – Allam Khodair

4 – Daniel Serra

5 – Gabriel Casagrande

6 – Ricardo Maurício

7 – Diego Nunes

8 – Rubens Barrichello

9 – Galid Osman

10 – Guga Lima

11 – Lucas Foresti

12 – Pedro Cardoso

13 – Denis Navarro

14 – Cesar Ramos

15 – Felipe Massa

16 – Átila Abreu

17 – Guilherme Salas

18 – Cacá Bueno

19 – Matias Rossi

20 – Ricardo Zonta

21 – Felipe Lapenna

22 – Sergio Jimenez

23 – Marcos Gomes

24 – Rafael Suzuki

25 – Gaetano Di Mauro

26 – Christian Hahn

27 – Bruno Baptista

28 – Beto Monteiro

29 – Tony Kanaan

30 – Valdeno Brito

31 – Gustavo Frigotto

João Paulo dos Santos, Especial para AE

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].