Na pole, Hamilton exalta trabalho da Mercedes; Verstappen lamenta falta de ritmo

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Lewis Hamilton não escondeu a felicidade no rosto ao conquistar a pole position no Catar, neste sábado, a sua 102ª na carreira. O britânico não ficava no primeiro lugar do grid há três meses e comemorou muito, ainda mais pela corrida dominante em cima do seu rival na disputa pelo título mundial, Max Verstappen.

Continua depois da publicidade

“Fizemos um bom trabalho este fim de semana inteiro e é bom estarmos de volta à frente agora. E espero que possamos começar lá e que não vai ser como no fim de semana passado, porque começar atrás não é muito divertido”, disse Hamilton ao canal de TV Sky Sport.

Hamilton fez uma volta espetacular no Q3, cravando 1m20s827 em sua melhor volta, 0s4 segundos mais rápido do que o holandês. Valterri Bottas largará na terceira colocação, muito acima de o companheiro de Verstappen, Sérgio Pérez, que ficou em 11º.

Advertisement

“Aquela última volta foi linda. Foi uma volta muito doce. Esta pista é incrível de se pilotar. Uau, me senti bem!”, festejou o britânico.

Continua depois da publicidade

Se Hamilton estava feliz da vida, o mesmo não podia dizer de Verstappen. Sereno, o holandês criticou a falta de ritmo e citou o desempenho ruim de seu companheiro de equipe para explicar a dificuldade que a Red Bull encontrou no Catar.

“Acho que só falta um pouco de ritmo, acho que foi um pouco mais complicado para nós. O Checo nem chegou ao Q3, então isso mostra que estamos lutando um pouco mais do que o normal”, concluiu.

O Grande Prêmio do Catar acontecerá neste domingo, às 11h (horário de Brasília). Verstappen lidera o campeonato mundial com 332.5 pontos. A briga é justamente com Hamilton, com 318.5.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].