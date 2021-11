LeBron volta, mas Lakers perdem para os Celtics e continuam em má fase na NBA

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Após desfalcar o Los Angeles Lakers por dez jogos em razão de uma lesão no abdômen, LeBron James entrou em quadra na noite de sexta-feira, mas não conseguiu encerrar a má fase do time californiano, derrotado por 130 a 108 pelo Boston Celtics. Assim, os Lakers somaram a terceira derrota seguida e a nona na temporada regular, por isso estão apenas na nona colocação da Conferência Oeste.

Continua depois da publicidade

Apesar do revés, LeBron teve uma boa atuação. Mesmo fora de ritmo, anotou 23 pontos e pegou seis rebotes durante a partida. Ele saiu satisfeito com o desempenho diante das circunstâncias, porém destacou que sabe que precisa melhorar, assim como o conjunto do time, muito oscilante desde a pré-temporada.

“Eu me senti ok. É óbvio que, ficando de fora por duas semanas e meia, eu me senti como um novato de novo, distante do jogo. Animado. Me senti bem o suficiente para que eu pudesse confiar em meu corpo”, comentou após a partida. “Precisamos jogar melhor”, acrescentou, analisando o desempenho geral da equipe.

Advertisement

O destaque da partida foi Jayson Tatum, que fez um duplo-duplo pelo Celtics, com 37 pontos e 11 rebotes, além de ter contribuído com duas assistências. Pelos Lakers, Anthony Davis foi o maior pontuador, com 31. Também pegou seis rebotes e deu duas assistências.

Continua depois da publicidade

Se os Lakers perderam mesmo com a volta de sua principal estrela, o Golden State Warriors não precisou de Stephen Curry para vencer o Detroit Pistons por 105 a 102. Poupado para se recuperar de uma lesão no quadril, o camisa 30 ficou no banco e conseguiu roubar a atenção ao travar e vencer um duelo de “pedra, papel ou tesoura” com um torcedor de Detroit.

No clima leve de quem lidera a Conferência Oeste com 14 vitórias e duas derrotas, a melhor campanha da NBA, Curry apenas assistiu Jordan Poole comandar a vitória. O jovem de 22 anos marcou 32 pontos, pegou seis rebotes e ainda contribuiu com duas assistências.

Veja os resultados da noite de sexta-feira e da madrugada de sábado:

Continua depois da publicidade

Charlotte Hornets 121 x 118 Indiana Pacers

Detroit Pistons 102 x 105 Golden State Warriors

Boston Celtics 130 x 108 Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets 115 x 113 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 96 x 89 Oklahoma City Thunder

LA Clippers 81 x 94 New Orleans Pelicas

Phoenix Suns 112 x 104 Dallas Mavericks

Sacramento Kings 89 x 108 Toronto Raptors

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].