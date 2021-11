Vila Nova vence o Londrina e se livra da ameaça do rebaixamento na Série B

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

No duelo direto contra o rebaixamento, o Vila Nova se deu melhor do que o Londrina e garantiu a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. O time goiano se livrou do risco do rebaixamento ao bater nesta sexta-feira à noite o rival paranaense por 2 a 1, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 37ª rodada da Série B.

Continua depois da publicidade

Com o resultado, o Vila Nova chega aos 48 pontos, sete a mais do que o Londrina, primeiro time na zona de rebaixamento.

Na 17ª colocação, o Londrina não depende de suas forças para se livrar do rebaixamento na última rodada. Antes de pensar na última rodada, terá que torcer para o Vitória não vencer o CRB na segunda-feira para não ser ultrapassado. Se o Vitória não vencer neste sábado, na última rodada, o Londrina precisa vencer o Vasco em casa e torcer para o Remo, que tem 42 pontos, não derrotar o Confiança em Belém para escapar.

Advertisement

Apesar de estar jogando fora de casa, o Londrina, que precisava da vitória, começou melhor na partida e antes dos dez minutos já tinha criado duas chances de gol. A primeira foi aos três, em chute de longa distância com Victor Daniel. Aos sete, Mossoró chegou chutando de fora da área, mas Moacir bloqueou no momento certo.

Continua depois da publicidade

A volúpia do Londrina durou apenas o começo da partida. Apesar de não ter jogado bem no primeiro tempo, pela falta de inspiração nos setor de criação, o Vila Nova foi mais eficiente e fez dois na parte final do primeiro tempo. Aos 38 chegou ao primeiro gol. Após cruzamento da esquerda de Diego Tavares, a bola passa por Clayton, mas não passa por Alesson que completou para o gol.

O Vila chegou ao segundo ainda no primeiro tempo. Aos 43, Moacir foi derrubado por Felipe Vieira dentro d área. Arthur Rezende bateu a penalidade e marcou o segundo.

Se o primeiro tempo terminou cheio de emoção, o início do segundo tempo foi morno e com poucas chances claras de gol. Satisfeito com os dois gols feitos no primeiro tempo, o Vila Nova administrou o resultado no início e contava ainda com a falta de inspiração do setor ofensivo do Londrina para não ser agredido no segundo tempo.

Continua depois da publicidade

Aos 26, porém, Marcelinho, que tinha entrado no lugar de Victor Daniel diminui o placar, após lançamento de Caprini. O gol animou o Londrina, que se lançou ao ataque, porém faltou competência para empatar a partida.

Na última rodada, no próximo domingo (28), o Vila Nova visita o Vitória em Salvador, enquanto o Londrina recebe o Vasco no estádio do Café em Londrina (PR). Todos os jogos da 38ª rodada serão às 16h.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 2 X 1 LONDRINA-PR

VILA NOVA-GO – Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço; Dudu (Kallyl), Pedro Bambu (Xandão) e Arthur Rezende; Diego Tavares (Alan Grafite), Clayton (Rafael Silva) e Alesson (Tiago Real). Técnico: Higo Magalhães.

LONDRINA-PR – César; Matheus Bianqui (Bidía), Marcondes Júnior, Augusto e Felipe Vieira (Caprini); João Paulo, Jhonny Lucas (Salatiel) e Mossoró; Victor Daniel (Marcelinho), Zeca e Roberto (Gegê). Técnico: Marcio Fernandes.

GOLS – Alesson aos 38 minutos e Arthur Rezende aos 45 minutos do primeiro tempo, Marcelinho aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Caio Max Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS – Georgemy, Alesson, Diego Tavares, Arthur Rezende, Zeca, Matheus Bianqui, Márcio Fernandes, Salatiel e Marcondes Junior.

RENDA e PÚBLICO – não divulgados

LOCAL – Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].