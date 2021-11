Sem pressão após vitória no clássico, São Paulo se reapresenta com Calleri

Por Estadão - Estadão 5

A reapresentação do São Paulo, após a vitória por 2 a 0 em cima do Palmeiras, no Allianz Parque, deixou o clube mais leve no CT da Barra Funda. Na atividade desta sexta-feira, o técnico Rogério Ceni contou com o retorno do atacante Calleri, que cumpriu suspensão após ser expulso diante do Flamengo.

Os jogadores foram divididos em dois grupos: os titulares fizeram atividades regenerativas para minimizar o desgaste físico após o clássico, enquanto o restante disputou um coletivo que contou a presença de alguns jovens atletas do Sub-20.

O São Paulo enfim ganhou uma folga para se preparar para o duelo contra o Athletico. Como o time está na final da Sul-Americana, no Uruguai, o time paulista tem até quarta-feira para se preparar para o confronto. O duelo será às 21h30, no Morumbi.

Se Calleri está de volta, o mesmo não pode dizer de Eder, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Com isso, a tendência é que Rogério Ceni escale uma equipe bem semelhante daquela que enfrentou o Palmeiras, na última quarta-feira.

Um provável São Paulo tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara; Calleri, Luciano e Rigoni.

Com 41 pontos, o São Paulo está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, cinco pontos do Bahia, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

