Djokovic confirma favoritismo, passa fácil por Norrie e vai à semifinal com 100%

Líder do ranking mundial e favorito ao título do ATP Finals, Novak Djokovic fez mais uma vítima na fase classificatória. Na garantido na semifinal, o sérvio derrotou Cameron Norrie, número 12 do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1, em 1h06. Ele avançou com 100% de aproveitamento.

Na semifinal, Djokovic poderá ter a revanche com Alexander Zverev, número 3 do ranking da ATP, que o tirou das Olimpíadas de Tóquio. No entanto, o sérvio leva vantagem no retrospecto geral. Em 11 jogos, foram sete vitórias e três derrotas.

Quem vencer entre Djokovic e Zverev enfrentará quem passar da outra semifinal, que será disputada entre Daniil Medvedev, número 2 do mundo, e Casper Ruud, oitavo do ranking da ATP.

Djokovic teve grande atuação nesta sexta-feira com domínio total do início ao fim. O sérvio, inclusive, não perdeu um set sequer até aqui. Com direito a duas quebras, fechou o primeiro set em 6/2, em 28 minutos.

No segundo set, Djokovic jogou a pressão para cima do seu adversário e quebrou o serviço do britânico em mais duas oportunidades. Cameron Norrie evitou ainda dois match points, antes de ceder a vitória para o número 1 do mundo.

