Lewandowski marca, mas Bayern de Munique é surpreendido pelo Augsburg

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Bayern de Munique foi surpreendido na abertura da 12ª rodada do Campeonato Alemão ao perder para o Augsburg pelo placar de 2 a 1, na tarde desta sexta-feira, na Augsburg Arena. Lewandowski marcou para o líder da competição, que não teve forças para buscar a virada após ver o adversário abrir dois gols de vantagem.

Continua depois da publicidade

Com a derrota, o Bayern de Munique pode ver o Borussia Dortmund diminuir a diferença para a liderança. O time bávaro tem 28 pontos, contra 24 do seu rival, que entra em campo neste sábado, às 11h30, contra o Stuttgart.

Do outro lado, o triunfo, dá um novo fôlego ao Augsburg na luta contra o rebaixamento. A equipe deixou provisoriamente o descenso e subiu para a 15ª colocação, com 12 pontos, empurrando o próprio Stuttgart para a degola.

Advertisement

O Bayern de Munique não fez um grande primeiro tempo. Apesar de ter a posse de bola, sofreu com a pressão do rival na saída da bola e viu o Augsburg abrir 1 a 0. Mads Pedersen arriscou de fora da área e mandou no fundo das redes, sem chances para Manuel Neuer.

Continua depois da publicidade

O panorama do jogo continuou o mesmo e o Augsburg se aproveitou de mais uma falha do líder do campeonato para fazer 2 a 0. O brasileiro Yago disparou em velocidade e cruzou para Hahn, de cabeça, fazer 2 a 0.

O Bayern reagiu ainda no primeiro tempo e marcou com Lewandowski em uma bonita finalização. Na etapa final, o time bávaro se lançou ao ataque, criou boas oportunidades, mas não conseguiu superar a marcação do adversário, que se fechou e conseguiu um grande resultado na tarde desta sexta-feira.

MAIS JOGOS – Além de Borussia Dortmund e Stuttgart, o sábado terá mais cinco partidas. Na quarta posição, com 19 pontos, o Wolfsburg enfrentará o vice-lanterna Arminia Bielefeld. Em quinto, com 18, Red Bull Leipzig visita o Hoffenheim, décimo com 14.

Continua depois da publicidade

Completam o sábado: Borussia Monchengladbach x Greuther Furth, Bayer Leverkusen x Bochum e Union Berlin x Hertha Berlin.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].