Amazon Prime confirma participação na CCXP Worlds 21

A CCXP Worlds 21 contará com painéis exclusivos da Amazon Prime Video, na Thunder Arena. O serviço de streaming focará seus anúncios em torno de suas produções originais – entre elas, The Boys; A Roda do Tempo; Reacher; e a série que expande a franquia Star Trek, Star Trek: Picard.

O painel de Prime Video contará com as participações de Rosamund Pike e Álvaro Morte, contando mais detalhes sobre a recém-lançada série de fantasia A Roda do Tempo; Sir Patrick Stewart, John de Lancie e Michelle Hurd, que falarão sobre a segunda temporada de Star Trek: Picard; e Alan Ritchson e o autor Lee Child contarão novidades da nova série Original Amazon, Reacher. Além disso, o painel contará com uma participação especial de Karl Urban, de The Boys.

Durante os eventos, a plataforma costuma divulgar notícias exclusivas, trechos inéditos e histórias dos bastidores de suas séries.

A edição da CCXP deste ano ocorre nos dias 4 e 5 de dezembro, de forma virtual e gratuita, e o painel do Prime Video está marcado para o dia 5, às 20h30.

Mais informações devem ser divulgadas pela organização do evento.

