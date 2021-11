Sob gritos de MVP, Butler se destaca contra Wizards e Miami Heat lidera no Leste

Por Estadão - Estadão 4

Jimmy Butler III vem sendo um personagem diferenciado das primeiras rodadas da atual temporada da NBA. Além das caras e bocas e do estilo brincalhão em quadra que o transformaram no “rei dos memes”, o ala do Miami Heat vem fazendo a diferença para a equipe, agora líder da Conferência do Leste após vitória no confronto direto contra o Washington Wizards, na quinta-feira.

Os times entraram na AmericanAirlines Arena, na Flórida, precisando de um triunfo para superarem o estrelado Brooklyn Nets no topo da classificação. A expectativa era de um jogo parelho, mas foi um domínio total do Heat, que ganhou todos os quartos. Com Butler inspirado e certeiro, uma ótima vitória por 112 a 97 que valeu a liderança para a equipe que busca voltar às conquistas após oito anos de jejum.

O ala anotou 32 pontos, deu cinco assistências e pegou três rebotes para alegria da torcida, que gritou MVP para o jogador. Ele retribuiu o carinho com belas cestas e até uma “encarada” em um torcedor em tom de brincadeira. No fim, o destaque achou exagerados os elogios das arquibancadas.

“Eu não preciso de nada disso. Nós precisamos é de um campeonato aqui”, afirmou um humilde Butler, revelando que o sonho é trazer o título da NBA que não vem desde 2013 novamente para Miami.

Na Conferência Oeste o Golden State Warriors segue dando show, sempre comandado por Stephen Curry. Nesta quinta-feira, a equipe ganhou de virada do Cleveland Cavaliers, por 104 a 89.

Os 15 pontos de vantagem transmitem a falsa impressão de jogo fácil. Muito pelo contrário, pois os Cavaliers ganharam os três primeiros quartos e tinham 81 a 68 no começo do período final.

Foi então que Curry, cestinha do jogo com 40 pontos, desfilou toda a sua categoria. O astro fez 20 pontos apenas no último quarto para os Warriors anotarem impressionantes 36 a 8, virarem e somarem seu 13° triunfo em 15 partidas.

Confira os resultados de quinta-feira:

Phoenix Suns 105 x 98 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 112 x 107 Chicago Bulls

Miami Heat 112 x 97 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 89 x 104 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 115 x 90 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 120 x 108 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 89 x 103 Philadelphia 76ers

Utah Jazz 119 x 103 Toronto Raptors

Confira os jogos desta sexta-feira:

Detroit Pistons x Golden State Warriors

Charlotte Hornets x Indiana Pacers

Brooklyn Nets x Orlando Magic

Boston Celtics x Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets x Chicago Bulls

Sacramento Kings x Toronto Raptors

Phoenix Suns x Dallas Mavericks

