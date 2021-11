Médico Paulo Niemeyer Filho é eleito imortal da ABL

Por Estadão - Estadão 8

O neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho foi eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL) em sessão híbrida no Petit Trianon, na sede do órgão, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 18.

Niemeyer Filho concorria com Joaquim Branco e Daniel Munduruku à cadeira 12, que estava vaga desde a morte do crítico literário Alfredo Bosi, em 7 de abril de 2021.

A candidatura do escritor indígena Daniel Munduruku havia sido endossada por mais de cem escritores, que assinaram uma carta em apoio à sua candidatura. Entre os nomes, estão Chico Buarque, Ailton Krenak, Marcelo Rubens Paiva, Alice Ruiz, Pedro Bandeira, Xico Sá, Ruth Rocha, Ruy Castro e Viviana Bosi, filha do ex-ocupante da cadeira 12.

Mesmo com o apoio desses intelectuais, o médico recebeu 25 votos de 34 possíveis.

Paulo Niemeyer Filho é médico desde os a década de 1970, tendo introduzido importantes e inovadoras técnicas de neurocirurgia no Brasil ao longo das últimas décadas. Atualmente é diretor médico do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e membro do Conselho da Fundação do Câncer.

