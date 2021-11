Após alta recente, taxas de juros operam estáveis antes de leilão do Tesouro

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Os juros futuros oscilam praticamente estáveis em toda a curva na manhã desta quinta-feira, buscando alguma acomodação após altas recentes num dia de agenda mais fraca e à espera do leilão de LTN, NTN-F e LFT do Tesouro (11 horas, de Brasília). Mas uma melhora é limitada pelas incertezas no âmbito fiscal, relacionadas especialmente à tramitação da PEC dos Precatórios no Senado.

Continua depois da publicidade

Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 11,89%, de 11,90% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 marcava 11,98%, de 11,99%, e o para janeiro de 2023 exibia taxa de 12,03%, a mesma de ontem no ajuste.

Luciana Xavier

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].