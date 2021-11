Para BCE, euro digital teria implicação importante para estabilidade financeira

Por Estadão - Estadão 6

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Fabio Panetta destacou nesta quinta-feira o papel de um euro digital para a estabilidade financeira. Durante participação no Comitê de Assuntos Econômicos e Financeiros do Parlamento Europeu, ele afirmou que, se o BCE não atender essa demanda, “outros o farão”.

A ausência do banco central nessa frente “seria um grande risco para a estabilidade financeira”. Ele afirmou que o uso de criptoativos para atividades ilegais “é bastante amplo”.

Ainda segundo Panetta, o euro digital deve preservar a privacidade dos cidadãos que optarem por utilizá-lo.

O dirigente disse que a expectativa é que um protótipo do euro digital esteja pronto em “algum momento de 2023”.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

