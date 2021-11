Roma reassume ministério depois de ir à Câmara propor emendas ao Orçamento

Por Estadão - Estadão 7

O deputado federal João Roma retornou ao cargo de ministro da Cidadania. Na terça-feira, 16, ele se licenciou do posto no Poder Executivo para voltar à Câmara e tratar da indicação de emendas individuais ao Orçamento de 2022. À frente das negociações por mais espaço fiscal, por meio da PEC dos Precatórios, para garantir o Auxílio Brasil de R$ 400, Roma ficou afastado do comando da pasta pouco tempo. Ele foi exonerado na terça e já nesta quarta-feira foi nomeado novamente como ministro.

Na semana passada, Onyx Lorenzoni, que também tem mandato de deputado federal, se licenciou do cargo de ministro do Trabalho e Previdência para propor emendas individuais ao orçamento do ano que vem. Mas, segundo a assessoria do ministério, ele só deve retornar ao cargo de ministro em dez dias, contados do último dia 11.

Luci Ribeiro

Estadao Conteudo

