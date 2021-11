Bolívia aproveita falhas, supera o Uruguai e segue viva nas Eliminatórias

Por Estadão - Estadão 8

Na abertura da 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia aproveitou bem as falhas do Uruguai e venceu por 3 a 0. O jogo foi realizado no fim da tarde desta terça-feira, no estádio Hernando Siles, em La Paz. O destaque do jogo foi Arce, que marcou duas vezes, e ainda cobrou o escanteio no gol de Marcelo Moreno.

Com o resultado, a Bolívia chega a 15 pontos. Já o Uruguai está há cinco jogos sem vencer e acumula quatro derrotas seguidas. Assim, estacionou com 16 pontos. Esta foi a última rodada de 2021, restando apenas quatro para definir os quatro classificados à Copa do Mundo do Catar, além do quinto colocado, que vai à repescagem mundial.

Em um primeiro tempo de poucas chances, a Bolívia soube aproveitar duas falhas do Uruguai para fazer 2 a 0. Aos 28 minutos, Arce chutou de longe e o goleiro Muslera falhou feio, esperando desvio de Marcelo Moreno, que não aconteceu.

Antes do intervalo, a defesa do Uruguai se atrapalhou na troca de passes e deu um escanteio de graça para os mandantes. Arce cruzou na cabeça de Marcelo Moreno, que ampliou a vantagem aos 44 minutos.

No segundo tempo, o Uruguai até tentou reagir e chegou primeiro com Álvarez, em chute de longe. Aos 16, a Bolívia teve chance de ampliar, mas Marcelo Moreno desperdiçou um pênalti, cobrando no alto por cima do travessão.

Depois, o time da casa ainda ficou com um a menos com a expulsão de Algarañaz aos 28 minutos. Mas tudo voltou a ficar tranquilo quando Arce completou cruzamento de cabeça e fez 3 a 0 aos 33 minutos. Mesmo com a vantagem numérica, o Uruguai não teve forças para reagir.

