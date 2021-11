Ferroviária perde do Independiente Santa Fé e está fora da final da Libertadores

Por Estadão - Estadão 3

Após empate por 1 a 1 no tempo normal, a Ferroviária perdeu na disputa de penalidades, nesta segunda-feira, no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai, para o Independiente Santa Fé, da Colômbia, por 4 a 2, e está fora da final da Copa Libertadores feminina.

O time colombiano, que vai disputar pela primeira vez o título sul-americano, espera o vencedor da outra semifinal, nesta terça-feira, entre Corinthians e Nacional. Já a equipe de Araraquara, atual campeã, estava em busca do tricampeonato.

Este foi o segundo duelo entre Ferroviária e Independiente Santa Fé nesta competição, pois ambas as equipes estavam no mesmo grupo na primeira fase. No confronto anterior os times haviam empatado por 0 a 0.

Na semifinal, aos 42 minutos do primeiro tempo, Gisela Robledo marcou de pênalti para o Independiente Santa Fé. O empate da Ferroviária só veio aos 30 da etapa final, em cobrança de falta muito bem feita por Rafa Mineira. Nas penalidades, a goleira Tapia defendeu uma das cobranças e garantiu a classificação inédita da equipe colombiana.

Estadao Conteudo

