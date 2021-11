Com nove aces, Rublev supera Tsitsipas na primeira rodada do ATP Finals

Por Estadão - Estadão 5

O jogo de encerramento da primeira rodada da fase de grupos do ATP Finals preparou uma surpresa. Número 4 do mundo, o grego Stefanos Tsitsipas foi surpreendido pelo russo Andrey Rublev, quinto do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de duplo 6-4, em Turim, na Itália.

Apesar do retrospecto equilibrado entre os dois – quatro vitórias para cada lado -, Tsitsipas não vem tendo muita sorte diante do seu adversário na atual temporada. Em três duelos, perdeu dois, melhor para o russo, que enfrentará Novak Djokovic, número 1 do mundo, na próxima quarta-feira.

Enquanto Rublev e Djokovic disputarão a classificação antecipada para a semifinal do ATP Finals, Tsitsipas enfrentará o norueguês Casper Ruud, oitavo do ranking, para evitar uma eliminação precoce do torneio.

Rublev teve grande atuação, nesta segunda-feira, nos saques. O russo acertou nove aces e cedeu apenas 17 pontos em seus games de serviço. Já Tsitsipas chegou a sentir o cotovelo, recebeu atendimento médico, mas continuou até o fim. O grego acabou não conseguindo aparelhar ao seu adversário e acabou derrotado.

O ATP Finals reúne os oito melhores tenistas da temporada, divididos em dois grupos de quatro. As ausências sentidas são de Roger Federer e Rafael Nadal, o que não acontecia desde 2016. O Grupo Verde conta com Djokovic, Tsitsipas, Rublev e Ruud. Já o Grupo Vermelho tem Medvedev, Zverev, Berrettini e Hurkacz.

