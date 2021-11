'Lady Night' estreia a 6ª temporada

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Nesta segunda-feira, 15, Tatá Werneck estrela a sexta temporada de “Lady Night”. Os 15 episódios serão exibidos de segunda a sexta-feira no Multishow. Os convidados desta nova edição são: Ary Fontoura, Edu Sterblitch, Claudia Abreu, Fiuk, Flávia Alessandra, Heloísa Périssé, Jojo Todynho, Juliette Freire, Leandro Hassum, Lilia Cabral, Marcos Mion, Paola Carosella, Rafael Portugal, Rodrigo Lombardi, Thiaguinho, Zé Felipe e Virgínia.

Continua depois da publicidade

O primeiro episódio será com Marcos Mion que, durante o programa, revelou que “o meu melhor momento na TV ainda está por vir”. Na terça, 16, Tatá Werneck conversa com Leandro Hassum sobre a vida no exterior e as diferenças entre o humor brasileiro e o americano. “Aqui no Brasil é difícil fazer as pessoas rirem, lá qualquer coisa que você conta eles dão risada. Americano gosta muito de trocadilho, de piadinha, aqui no Brasil a gente tem que suar!”

Já na quarta, 17, Ary Fontoura dividiu com a apresentadora seus melhores momentos na TV e confessou que seu destino seria nas artes: “sabia que mais cedo ou mais tarde seria inevitável trabalhar com arte”, afirmou.

Advertisement

A carreira também foi pauta na conversa com Lilia Cabral, marcada para quinta, 18. Questionada se usa alguma técnica para emocionar, a atriz foi direta: “a gente não faz o público chorar. As pessoas se emocionam porque antes de qualquer coisa a gente já se emocionou com aquela cena, então é natural que elas sintam isso também.”

Continua depois da publicidade

A chef Paola Carosella encerra a primeira semana da atração. Entre os quadros fixos estão o Meu Programa, Minhas Regras, Rúbrica ou Rubrica e Roleta de Gêneros.

Além disso, os episódios têm quadros personalizados, como o Zé Fifi News, na participação de Zé Felipe e Virgínia, onde o casal apresenta uma espécie de jornal, contando fofocas a respeito do mundo dos famosos e o Morlando Fora, onde Leandro Hassum comenta os perrengues da vida no exterior.

E um dos momentos preferidos do público também não ficou de fora, o Entrevista com Especialista. Nesta temporada, Tatá conversou com profissionais como adestrador de animais, autor de novela, especialista em rock, químico e poeta – entre outros.

Continua depois da publicidade

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].