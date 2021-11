'Harry Potter e a Pedra Filosofal' volta aos cinemas brasileiros em 3D

Por Estadão - Estadão 11

Vinte anos depois do lançamento, “Harry Potter e a Pedra Filosofal” está de volta aos cinemas. O longa-metragem sobre o bruxinho, que viria a ganhar outros sete filmes, retorna às salas de cinema no Brasil em comemoração ao aniversário. As exibições do filme acontecem no próximo domingo, 21, em salas espalhadas por todo o Brasil, e com pré-venda de ingressos já a partir desta segunda-feira, 15. Como diferencial, a Warner Bros. está distribuindo o filme apenas com exibição do filme em 3D.

“Harry Potter e a Pedra Filosofal” chegou aos cinemas em 23 de novembro de 2001. Na época, o livro de J.K. Rowling já era um sucesso de vendas nas livrarias, mas o longa-metragem foi o impulso final para transformar a história em um sucesso mundial.

Na trama, o espectador é apresentado aos primeiros passos de Harry Potter (Daniel Radcliffe), um menino órfão que vive com os tios, mas que vê sua vida mudar quando corujas levam uma carta ao garoto convidando-o a ingressar na escola de magia de Hogwarts.

O filme, dirigido por Chris Columbus, recebeu três indicações ao Oscar de 2002 (melhor direção de arte, melhor figurino e melhor trilha sonora) e se tornou o primeiro passo de uma franquia que viria se tornar uma das mais bem sucedidas do cinema.

Além da exibição especial nos cinemas, vale lembrar que “Harry Potter e a Pedra Filosofal” está disponível na plataforma de streaming HBO Max.

