Hornets surpreendem e derrubam série invicta dos Warriors na NBA

Dono da melhor campanha da NBA até agora, o Golden State Warriors foi surpreendido pelo Charlotte Hornets na noite deste domingo e sofreu a sua segunda derrota na temporada regular. Fora de casa, os Warriors foram batidos por 106 a 102 em jogo equilibrado que custou uma série invicta de sete jogos para os visitantes. Os Hornets faturaram a terceira vitória seguida.

Os anfitriões foram comandados pelo trio formado por Miles Bridges, LaMelo Ball e Terry Rozier, responsáveis por 22, 21 e 20 pontos, respectivamente. Bridges ainda contribuiu com oito rebotes, enquanto Ball anotou sete no fundamento. E Cody Martin quase anotou um “double-double”, com seus 12 pontos e oito rebotes.

Mas o cestinha da partida foi Andrew Wiggins, com seus 28 pontos em favor dos Warriors. Stephen Curry, maior astro da equipe, contribuiu com um “double-double” de 24 pontos e 10 assistências. E Jordan Poole, que vinha brilhando até então, foi mais discreto neste domingo, com seus 13 pontos.

O resultado não derrubou o status de melhor time da temporada dos Warriors, ao menos até agora. O time segue liderando a Conferência Oeste, agora com 11 vitórias e duas derrotas. Já os Hornets figuram no oitavo lugar do Leste, com oito triunfos e sete revezes.

O revés dos Warriors permitiu a aproximação de rivais na tabela. Sem desperdiçar a chance, o Phoenix Suns fez a sua parte e, diferentemente do líder do Oeste, chegou a sua oitava vitória consecutiva na temporada, ao derrotar o Houston Rockets por 115 a 89, fora de casa.

Devin Booker comandou os visitantes, com seus 26 pontos, enquanto JaVale McGee registrou um “double-double” de 19 pontos e 14 rebotes. Chris Paul, mais discreto, anotou 15 pontos. Do lado do Houston, Christian Wood foi o principal destaque, com seus 17 pontos e oito rebotes.

Os Suns ocupam a vice-liderança do Oeste, com nove vitórias e três derrotas. Tem a segunda melhor campanha da temporada, empatado com o Washington Wizards, líder da Conferência Leste. Já os Rockets estão em 15º e último lugar do Oeste, com apenas um triunfo em 13 partidas.

Ainda na noite de domingo, o Los Angeles Lakers derrotou o San Antonio Spurs por 114 a 106, em casa. Sem LeBron James, lesionado, o time da casa levou um susto ao ver a boa diferença no placar cair para apenas dois pontos nos instantes finais da partida. Mas se recuperou a tempo de evitar o tropeço.

Anthony Davis foi o destaque dos Lakers e da partida, com 34 pontos e 15 rebotes, mais um “double-double” na temporada. Russell Westbrook fez o mesmo, com 14 pontos e 11 rebotes. Carmelo Anthony anotou 15 pontos. Pelos Spurs, Keldon Johnson marcou 24 pontos e Dejounte Murray brilhou com um “triple-double” de 22 pontos, 10 rebotes e 10 assistências.

Os Lakers estão em sétimo no Oeste, com oito vitórias e seis derrotas, enquanto os Spurs aparecem no modesto 13º posto, com quatro triunfos e nove revezes.

