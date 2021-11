Zverev e Medvedev têm duras vitórias no ATP Finals; Bruno Soares estreia nesta 2ª

Por Estadão - Estadão 7

O alemão Alexander Zverev e o russo Daniil Medvedev estrearam com vitória no grupo vermelho do ATP Finals, em Turim. O primeiro bateu o italiano Matteo Berretini por 2 sets a 0. Já o segundo passou o polonês Hubert Hurkacz por 2 sets a 1, de virada.

No piso rápido, Zverev, terceiro colocado do ranking da ATP, sofreu, mas venceu o primeiro set ao fazer 7/6 (9/7). Berrettini, sétimo do ranking, perdia o segundo set por 1 a 0 quando desabou após reclamar de dores musculares nas costas. O tenista abandonou a partida em lágrimas.

Já Medvedev, segundo do ranking e atual campeão do ATP Finals, também não teve vida fácil. Ele chegou a perder o primeiro set para Hubert Hurkacz, nono, por 7/6 (7/5), mas se recuperou e venceu os dois seguintes por 6/3 e 6/4.

“Não tive break points para salvar, então nunca senti a pressão. Estou muito feliz com o trabalho realizado e a maneira como gerenciei esses momentos”, declarou Medvedev, que vem de uma sequência positiva de 23 vitórias nos últimos 26 jogos.

Nesta segunda-feira, será a vez de Bruno Soares estrear no ATP Finals nas duplas, ao lado de Jamie Murray. Eles enfrentarão os cabeças de chave 2, os britânicos Rajeev Ram e Joe Salisbury.

“O nosso grupo é duríssimo, todo jogo vai ser uma guerra. Espero que a gente consiga arrancar com o pé direito, algo que é fundamental nesse formato em que o torneio é disputado. Mas a parte boa deste formato é que, caso as coisas não saiam como o planejado, ele permite que você tenha uma segunda chance. É entrar com a cabeça no lugar e usar a nossa experiência, apesar de ser um grupo extremamente experiente também, e aproveitar esse momento bom e energia positiva que estamos”, finalizou Bruno.

A chave do brasileiro ainda conta com os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut e os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

