Brasil perde finais para os EUA, mas garante presença no Mundial de basquete 3x3

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

A derrota para os Estados Unidos na decisão da AmeriCup acabou ficando em segundo plano para a seleção brasileira. Tanto a equipe masculina quanto a feminina confirmaram presença no Mundial de basquete 3×3, a ser realizada em Antuérpia, na Bélgica, em 2022. A confirmação veio neste domingo, em Miami.

Continua depois da publicidade

O Brasil deu mostras que pode vir a ser protagonista na nova modalidade olímpica. Em ambas as categorias, venceu quatro dos cinco confrontos, perdendo apenas a decisão para os Estados Unidos. Como os americanos já estavam no Mundial via ranking, a vaga do torneio acabou sendo transferida para a seleção brasileira.

A equipe masculina não teve dificuldade na primeira fase e passou fácil com vitórias para cima de Chile e Jamaica. Nas quartas de final, derrotou o México por 20 a 13 e fez 20 a 15 na República Dominicana, antes de perder para os EUA por 21 a 15.

Advertisement

O time feminino, por sua vez, bateu na fase de grupos a Guatemala e a República Dominicana, e despachou a Argentina, por 21 a 8. Na semifinal, avançou com triunfo para cima do Canadá por 20 a 13. Na final, no entanto, não aguentou os EUA e perdeu por 21 a 9.

Continua depois da publicidade

Ao todo, foram 18 seleções masculinas e 15 seleções femininas em busca do pódio em Miami, na Flórida, Estados Unidos. Foi lá, há nove anos, que a FIBA realizou seu primeiro World Tour.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].