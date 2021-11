Coritiba vence Brasil-RS com gol no fim, lidera Série B e seca CRB pelo acesso

Por Estadão - Estadão 9

Numa partida de ataque contra a defesa, o Coritiba dominou o Brasil-RS e venceu por 2 a 1, no Couto Pereira, em Curitiba, neste domingo à noite pela 36ª rodada da Série B. O gol da vitória saiu apenas aos 48 minutos do segundo tempo com o artilheiro Léo Gamalho. A vitória encerrou uma sequência de duas derrotas consecutivas do agora líder, com 64 pontos, um a mais que o Botafogo, vice-líder e que jogará nesta segunda-feira contra o Operário, no Rio. O Brasil-RS, já rebaixado, é o último, com apenas 23 pontos conquistados.

Além da liderança provisória, o resultado pode dar ao Coritiba o acesso à Série A de 2022. Para isso, os paranaenses precisam torcer por tropeço do CRB (6º, com 57), que visitará o Brusque, em Santa Catarina.

Como esperado, o Coritiba amassou o Brasil-RS no primeiro tempo, acertou três bolas na trave, mas não conseguiu abrir o placar. Logo aos oito, Waguininho recebeu cruzamento e cabeceou no poste. No rebote, Léo Gamalho ainda chutou, mas em cima da marcação.

No minuto seguinte, após confusão na área, o árbitro viu toque de mão do zagueiro Ícaro, marcou pênalti para o Coritiba e ainda expulsou o defensor do Brasil-RS. Contudo, o árbitro revisou o lance no VAR, viu que não houve toque na mão, anulou a penalidade e também o cartão vermelho.

A pressão do time paranaense continuou por todo primeiro tempo. Aos 29, Val recebeu bola na intermediária e arriscou chute de fora da área. Ela bateu na trave direita do goleiro Marcelo e saiu pela linha de fundo. Antes do intervalo, aos 44, Luciano Castán também parou na trave.

No segundo tempo o Coritiba seguiu no ataque e precisou de apenas nove minutos para enfim balançar as redes. Robinho cobrou escanteio pela direita e Waguininho cabeceou forte para o chão, sem chances de defesa para o goleiro Marcelo. A vantagem deu mais tranquilidade ao Coritiba, que passou a tocar mais a bola. O que o time paranaense não esperava é que o Brasil-RS fosse conseguir empatar.

Paulinho cruzou da esquerda e Natanael bloqueou a bola com a mão dentro da área. Aos 36 minutos, Erison cobrou no meio e deixou tudo igual. O empate fez o Coritiba ir para o tudo ou nada no final do segundo tempo e o gol da vitória saiu aos 48 minutos. Após confusão na área, William Alves dividiu bola com Leandro Camilo e Léo Gamalho completou para as redes, dando números finais ao confronto.

O Coritiba volta a campo no próximo domingo para enfrentar o CSA, às 19 horas, novamente no Couto Pereira, em Curitiba (PR). Enquanto o Brasil-RS, no mesmo dia e horário, receberá o Botafogo, no Bento Freitas, em Pelotas (RS).

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 1 BRASIL-RS

CORITIBA – Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val (William Alves), Robinho (Matheus Sales) e Rafinha (João Vitor); Waguininho (Romário) e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

BRASIL-RS – Marcelo; Netto, Leandro Camilo, Ícaro e Héverton (Paulinho); Diego Gomes, Bruno Matias, Patrick (Gabriel Poveda), Renatinho (Oliveira) e Rildo (Caio Rangel); Erison. Técnico: Jerson Testoni.

GOLS – Waguininho, aos 9, Erison, aos 36, e Léo Gamalho, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Diego Pombo Lopez (BA).

CARTÕES AMARELOS – Val (Coritiba); Diego Gomes, Bruno Matias e Erison (Brasil-RS).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

