Portugal perde da Sérvia e disputará repescagem; Espanha se classifica à Copa

Por Estadão

Portugal e Cristiano Ronaldo terão um árduo caminho pela frente para conseguir carimbar o passaporte para o Catar, local da próxima Copa do Mundo. A equipe portuguesa foi surpreendida neste domingo ao perder para a Sérvia, em casa, por 2 a 1, com gols nos minutos finais do duelo. Ainda pela décima rodada, a Espanha confirmou a classificação ao fazer 1 a 0 no confronto direto diante da Suécia.

Apesar de jogar pelo empate para se segurar na liderança do Grupo A, Portugal não ficou esperando a Sérvia e precisou de apenas um minuto para abrir o placar em um belo chute de Renato Sanches. Após o gol, se acomodou, tentou jogar com o regulamento debaixo do braço e foi castigado. A Sérvia virou, por 2 a 1, com Tadic e Aleksandar Mitrovic para garantir a classificação na Copa do Mundo.

O desespero de Cristiano Ronaldo nos minutos finais não impediu que Portugal terminasse na segunda posição, com 17 pontos, contra 20 da Sérvia. A equipe portuguesa definirá sua vida no próximo Mundial na repescagem.

Por outro lado, a Espanha não repetiu o mesmo erro de Portugal e tratou de tirar a Suécia de uma vez do seu caminho para confirmar sua ida ao Catar. O time espanhol venceu por 1 a 0, com gol de Morata, aos 41 minutos da etapa complementar.

A vitória fez com que a Espanha terminasse na liderança do Grupo B, com 19 pontos, com a Suécia, de Ibrahimovic, que teve atuação apagada neste domingo, confirmando participação na repescagem. A Grécia acabou eliminada.

Ainda neste domingo, a já classificada Alemanha não teve dificuldade em golear a Armênia por 4 a 1 e seguir na liderança isolada do Grupo J, com 27 pontos. Destaque também para a Macedônia, que venceu a Islândia, por 3 a 1, e disputará na repescagem a sua primeira participação em mundiais, desde quando se separou da antiga Iugoslávia.

Além de Sérvia, Espanha e Alemanha, Bélgica, Dinamarca e França já estão confirmadas na Copa do Mundo 2022.

